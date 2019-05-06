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«Північний потік-2» готовий вже
майже наполовину: роботи...

«Північний потік-2» готовий вже майже наполовину: роботи...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 06 тра, 2019 16:43

«Північний потік-2» готовий вже майже наполовину: роботи...

Пропонуємо до обговорення:
Російський газовий монополіст Газпром почав прокладати морський газопровід в обхід України «Північний потік-2» у російських водах. Наразі проект збудовано на 48%.

Дивися повний текст «Північний потік-2» готовий вже майже наполовину: роботи почались у російських водах.
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Повідомлення Додано: Пон 06 тра, 2019 17:09

  blueiceua написав:Це ж треба було вміти так дістати Газпром щоб він в море проклав газопровід.

Всього лише стати незалежною країною...
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