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«Північний потік-2» готовий вже майже наполовину: роботи...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 06 тра, 2019 16:43
Пропонуємо до обговорення:
Російський газовий монополіст Газпром почав прокладати морський газопровід в обхід України «Північний потік-2» у російських водах. Наразі проект збудовано на 48%.
Дивися повний текст «Північний потік-2» готовий вже майже наполовину: роботи почались у російських водах
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Додано: Пон 06 тра, 2019 17:09
blueiceua написав:
Це ж треба було вміти так дістати Газпром щоб він в море проклав газопровід.
Всього лише стати незалежною країною...
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