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Київ витратить 320 мільйонів,
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Київ витратить 320 мільйонів, щоб відмовитися від...
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  #<12
Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2019 20:32

  kirsh написав:EKO

я дополню
не будем вдаваться в подробности того, как вы считали кол-во кассиров, частично тут уже отметили, что и количество их будет больше и затраты на обеспечение рабочих мест существенны)
но хочу заметить, что все сотрудники метрополитена получают надбавку за особый характер работы - 8%, надбавку за выслугу лет (до 40%), ежемесячную премию (до 20%), надбавки за переработки (работают-то сменами по 12 часов) + еще много разных плюшек (по типу месячного оклада на оздоровление раз в год, форму, льготные обеды и путевки и многое другое)
так что только фот одного кассира надо увеличить минимум раза в полтора, не говоря уже о других затратах
кроме того, вы не учитываете расходы по инкассации и обслуживанию (ведь менять кассеты в терминале) и "принимать-сдавать" кассу - совсем разные веши

нет, это однозначно благо, которое окупится года за 3 максимум


Раз вы так осведомлены в надбавках, тогда точно должны знать какая реально ставка кассира метрополитена.
Сомневаюсь, что там 10 тысяч в месяц. Со всеми надбавками - может быть.

Далее, вы написали: "кроме того, вы не учитываете расходы по инкассации и обслуживанию".
Так и вы не учитываете 8) Разве точно также не нужно будет обслуживать эти самые терминалы, заправлять их бесконтактными болванками-картами и ежедневно инкассировать. Или из них деньги от пассажиров телепортироваться в банк сами будут? :mrgreen:

Мои слова:
То есть, чтобы только выйти на паритет затрат, сэкономив на зарплатах кассиров 320 миллионов гривень ( и не включая обслуживание и фактическую 100% амортизацию автоматов за эти 8 лет интенсивной эксплуатации), просто выйти в 0
EKO
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Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2019 20:41

  LutsMan написав:
  EKO написав:То есть, за 320 миллионов гривень, кассы (а в них кассиры) смогут работать 8 лет.

кассиры в метрополитене уже подтвердили, что готовы работать 8 лет за одну и ту же ЗП ?
И Вы забыли включить в стоимость содержания кассиров коэф. на болеющих/отпускных/декретных и т.д., потому можете смело в рассчёт накинуть 20-25% персонала, т.е. срок окупаемости с 8 лет уменьшается до 6,5 лет. А если накинуть затраты на рабочее место кассира (електричество свет/ПК, отопление, коммунальные и т.д.), амортизацию оборудования, вычесть стоимость оборудования каждой кассы ПОС-терминалом, стоимость ремонта и обслуживания кассового оборудования, то 6,5 лет превратится в 4 года. Что вполне не плохо для такого проекта. Опять же, в тендерные условия включат гарантийные условия в 5 лет на аппараты, то вообще будет профит для метрополитена.

PS: и терминалы не будут левачить на жетонах мимо кассы :)


А обслуживание весь срок службы будет фиксированной стоимости, да?
А проезд через 5 -6 лет точно будет стоить 8 грн?
Оборудование каждой кассы ПОС-терминалом не требуется, так как банковские карты выпускаются уже почти все бесконтактные и ими сразу можно пользоваться для оплаты поездки, без подхода к кассе или автомату. Терминалы пополнения карт метро уже много где стоят.
Про "електричество свет/ПК, отопление, коммунальные и т.д." - это на станциях метро то? Ну реально рассмешили :mrgreen:

Я не против подобного проекта, но его стоимость явно завышена в разы, это же видно.
EKO
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Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2019 09:46

Думаю заправка каждого аппарата будет по сути как у ксероксов -- меняют картридж и плати 10-15 $ только за чип, или заправляй контрабасом.
Так и там будет.
Думаю на обслуживание каждого аппарата будет тратиться не одна зп кассира, потом скажут что нужно опять повышать стоимость проезда, потому что все поламалось
blueiceua
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