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Середня зарплатня у доларовому еквіваленті майже досягла...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 07 тра, 2019 17:45
andrijk777 написав:
Тому хватить брехати вже.
Брешет твой хозяин уже 5 лет. Страну посадили на субсидии потому, что зарплата в долларовом эквиваленте достигла невероятных уровней платежеспособности.
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