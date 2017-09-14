Додано: Пон 17 лис, 2025 23:12

ЛАД написав: Shaman написав: Banderlog написав: .........

головне в цьому процесі це те що витрата коштів не контролюється на відміну від державних закупівель) .........головне в цьому процесі це те що витрата коштів не контролюється на відміну від державних закупівель)

Бандерлог, я бачу ти теж вмієш перекручувати? це вміють всі руськофіли?



але вибрав час дуже невдалий - тільки зараз вся країна почула, як контролюються державні закупівлі. й 10-15% це насправді дуже низька ставка.



а коли донатори збирають кошти, то якщо виникнуть сумніви, то збір миттєво закінчиться. відповідальність за нецільове використання теж є. та й звіти вони друкують.



але я без жартів вважаю, що в першу чергу рівняють по собі, хто якби себе повів би. ти ж по життя питання "вирішуєш", чи не так? а навпаки, аналізую та будую системи, які зменшують можливість зловживань - повністю напевне це й не побореш, в нас зараз так точно, можна лише обмежити. , я бачу ти теж вмієш перекручувати? це вміють всі руськофіли?але вибрав час дуже невдалий - тільки зараз вся країна почула, як контролюються державні закупівлі. й 10-15% це насправді дуже низька ставка.а коли донатори збирають кошти, то якщо виникнуть сумніви, то збір миттєво закінчиться. відповідальність за нецільове використання теж є. та й звіти вони друкують.але я без жартів вважаю, що в першу чергу рівняють по собі, хто якби себе повів би. ти ж по життя питання "вирішуєш", чи не так? а навпаки,- повністю напевне це й не побореш, в нас зараз так точно, можна лише обмежити.

Ну и?

Все системы контроля не помешали хищениям в Энергоатоме.

Почему такое доверие к Стерненко, у которого никаких систем контроля? На чём оно основано?

И ещё вопрос.

Те, кто в Энергоатоме воровал, тоже отвечали: "в першу чергу рівняють по собі, хто якби себе повів би. ти ж по життя питання "вирішуєш"?

Вы, вроде, всё время против личных выпадов, но в последнее время у вас это почти в каждом посте. Так же, как "руськофільство" и аналогичное. Ну и?Все системы контроля не помешали хищениям в Энергоатоме.Почему такое доверие к Стерненко, у которого никаких систем контроля? На чём оно основано?И ещё вопрос.Те, кто в Энергоатоме воровал, тоже отвечали: "в першу чергу рівняють по собі, хто якби себе повів би. ти ж по життя питання "вирішуєш"?Вы, вроде, всё время против личных выпадов, но в последнее время у вас это почти в каждом посте. Так же, как "руськофільство" и аналогичное.

коли припинете використовувати слово "пропагандист" в кожному дописі стосовно мене, тоді можливо прислухаємось до ваших побажань щодо особистотей. а до цього не витрачайте час зі своїм пеньком в оціа руськофільство - так це констатація факту. я ж вам питав декілька раз - в чому зараз перевага союзу з Рашею? окрім російською мови. жодного разу не відповіли, але вперто штовхаєте туди країну.про Енергоатом не зрозумів допис - stm впливає? але вона хоч притримується логіки, хоча й своєрідної, а увас просто незрозуміле речення. про вирішувати питання це було Бандерлогу, гадаю він зрозумівякраз в нас біда з системами контролю. одна з таких систем - наглядові ради. й здається, ви з тих, хто теж проти рад. в Енергоатомі цю раду саботували - на відміну від Укренерго. але парадокс нашої держави - Кудрицький отримав підозру за те, що не хотів лягати під цю ж команду... відчуваєте різницю, кого доганяє НАБУ й кого ДБР?а питання довіри воно таке - ви ж Стерненко поливаєте брудом? а якого? ви його знаєте? десь перетинались? за те, що зарізав гівнюка, що напав на нього з ножем? в США перестріляв би нападників всі три рази - й була б оборона. ви забуваєте - на НЬОГО НАПАЛИ, він захищався...я ж забув - ви ж переймаєтесь за тих нещасних з автоматами та дронами в Ріо, яких теж чомусь поліція застрелила