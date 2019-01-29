P_A_L
Как и Вы, и я, и, думаю, десятки миллионов украинцев начал зарабатывать меньше, а тратить больше, особенно если все пересчитать в $ как указано встатье.
Статистика приведена от "Правительственная кампания Ukraine Now" - этим все сказано
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Додано: Сер 08 тра, 2019 10:45
P_A_L
Как и Вы, и я, и, думаю, десятки миллионов украинцев начал зарабатывать меньше, а тратить больше, особенно если все пересчитать в $ как указано встатье.
Статистика приведена от "Правительственная кампания Ukraine Now" - этим все сказано
Додано: Сер 08 тра, 2019 11:17
Проверил по своей компании: зарплата не только сравнялась, но и превысила апрель 2013го на 20-30%...
Додано: Сер 08 тра, 2019 11:18
Re: Середня зарплатня у доларовому еквіваленті майже досягла
Это как ? Допустим я нанял Вас шить трусы. Есть фермер , который поднял цену лука в полтора раза. Как государство должно реализовывать эту "обязанность" ?
1. Чиновник должен придти ко мне и сказать - фермер поднял цену, ану поднимай зарплату быстро.
2. Придти к фермеру - "а какого черта ты поднял цену, ану опускай быстрей".
3. Заставит фермера покупать какой-то количество трусов по завышенной цене, а разницу отдать вам.
Додано: Сер 08 тра, 2019 11:20
А вы поспрашивайте: у кого выросли объемы по сравнению с 2013 годом? Цены в долларах 2013 год догнали, зарплаты догнали, а производить стали меньше. Сравните -20% к населению (Лугандон и выехавшие заграницу) и -80% долларового ВВП. Чем больше доля зарплат в расходах, тем меньше остается инвестору и на обновление ОС. Новые инвестиции под такие расходы не придут (проще уж в той же Польше завод открыть тогда, если зарплату придется платить одинаковую), старые выработают свой ресурс и не возобновятся. Процесс не одного года, разумеется. Есть накопленный жирок, есть психология - враз все не закроются. Но и радужных перспектив не стоит ожидать.
Додано: Сер 08 тра, 2019 11:24
ssnet
Правительство отменило максимальные цены на продукты - это результат их "деятельности" - к вопросу как должно реагировать государство.
Додано: Сер 08 тра, 2019 11:36
Т.е по вашему мнению, фермеру должен диктовать цены какой-то ленивый ушлепок? И это все чтоб любой нищеброд, который просыпается в 10 и потом целый день в офисе смотрит ютубчик смог купит все что хотел ?
Фигли тогда вести какой-то бизнес в Украине, когда можно свалить, например, в Польшу? В принципе по этому и валят.
Додано: Сер 08 тра, 2019 11:45
ssnet
Фермер в Укране и цена лука в супермаркетах имеет такую же связь как покупка молока у селян и его цена в супермаркете. Т.е никакой. Намахивают тех и других.
Додано: Сер 08 тра, 2019 11:46
надо менять работу
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4318252#p4318252 https://2k.livejournal.com/520078.html
Додано: Сер 08 тра, 2019 11:56
Поделитесь местом, куда можно приехать и купить это все за гроши. Конкретно Область, село (город) , дом и кого спросить. Думаю. людям будет полезно.
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