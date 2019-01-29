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Середня зарплатня у доларовому еквіваленті майже досягла...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 08 тра, 2019 12:06
Cris написав:
Проверил по своей компании: зарплата не только сравнялась, но и превысила апрель 2013го на 20-30%...
Какая у Вас сфера деятельности?
По моей сфере пока уменьшение в два раза по сравнению с 2013 годом.
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BIGor
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Додано: Сер 08 тра, 2019 12:08
yama написав: логан1919 написав: smart_analyst2017 написав:
учитывая покупательную способность $, то по благополучию мы догнали довоенный период года 1,5-2 назад и сейчас его заметно обошли.
Вы там видимо, что то запретное покурили.. До войны, я и тысячи других не знали что такое субсидия, ездили регулярно отдыхать и умудрялись менять жильё и машины в лучшую сторону. Я работаю на одном и том же месте, сейчас зарплата ниже почти в 2 раза в долларовой эквиваленте.
надо менять работу
боюсь Вас огорчить, но не может вся страна быть прокурорами, судьями, депутатами и т.д. Кому то нужно делать уколы, учить детей, торговать хлебом, разносить почту. Там десятков тыщ не платят. Там чуть больше минималки. И Украина это не только Куев, где ниже 10к нос воротят. В провинции зарплату свыше 6-7 т найти очень проблематично. А бросать семью и ехать в польское рабство, увы я не готов...
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логан1919
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Додано: Сер 08 тра, 2019 12:10
BIGor написав: Cris написав:
Проверил по своей компании: зарплата не только сравнялась, но и превысила апрель 2013го на 20-30%...
Какая у Вас сфера деятельности?
По моей сфере пока уменьшение в два раза по сравнению с 2013 годом.
По знакомым из банковской сферы - рост ЗП в гривне от 3 до 5 раз
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Faceless
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Додано: Сер 08 тра, 2019 12:19
Faceless написав: BIGor написав: Cris написав:
Проверил по своей компании: зарплата не только сравнялась, но и превысила апрель 2013го на 20-30%...
Какая у Вас сфера деятельности?
По моей сфере пока уменьшение в два раза по сравнению с 2013 годом.
По знакомым из банковской сферы - рост ЗП в гривне от 3 до 5 раз
как насчёт образования, медицины, торговли, ЖКХ во сколько там раз зарплаты выросли? Или всем в финансисты податься?!
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логан1919
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Додано: Сер 08 тра, 2019 12:19
Faceless написав: BIGor написав: Cris написав:
Проверил по своей компании: зарплата не только сравнялась, но и превысила апрель 2013го на 20-30%...
Какая у Вас сфера деятельности?
По моей сфере пока уменьшение в два раза по сравнению с 2013 годом.
По знакомым из банковской сферы - рост ЗП в гривне от 3 до 5 раз
В BIG4 зарплаты уже вернулись на довоенный уровень.
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Додано: Сер 08 тра, 2019 12:22
faceless
От Банковской сферы осталось почти половина - по количеству банков.
Но если работало в 2013 году 2 чел с зп 400 $ а в 2019 работает 1 чел с зп 400 $ то зп такая же??
К тому-же если рост в гривне в 3 раза - то в долларе это -5% где-то (был 8 а сейчас 26).
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blueiceua
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Додано: Сер 08 тра, 2019 12:44
blueiceua написав:
faceless
От Банковской сферы осталось почти половина - по количеству банков.
Но если работало в 2013 году 2 чел с зп 400 $ а в 2019 работает 1 чел с зп 400 $ то зп такая же??
К тому-же если рост в гривне в 3 раза - то в долларе это -5% где-то (был 8 а сейчас 26).
Во-первых, количество банков - не равно количество сотрудников.
Больше всего в плане потери рабочих мест пострадали работники фронт-офиса (отделений), среди сотрудников ГБ трудно назвать хоть кого-то, кто остался без работы, хотя могли перейти в смежные отрасли
И я написал не в 3 раза, а от 3 до 5 и более. Т.е. в среднем или вышли на уровень 2013 или даже выше.
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Faceless
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Додано: Сер 08 тра, 2019 12:52
Faceless написав: blueiceua написав:
faceless
От Банковской сферы осталось почти половина - по количеству банков.
Но если работало в 2013 году 2 чел с зп 400 $ а в 2019 работает 1 чел с зп 400 $ то зп такая же??
К тому-же если рост в гривне в 3 раза - то в долларе это -5% где-то (был 8 а сейчас 26).
Во-первых, количество банков - не равно количество сотрудников.
Больше всего в плане потери рабочих мест пострадали работники фронт-офиса (отделений), среди сотрудников ГБ трудно назвать хоть кого-то, кто остался без работы, хотя могли перейти в смежные отрасли
И я написал не в 3 раза, а от 3 до 5 и более. Т.е. в среднем или вышли на уровень 2013 или даже выше.
Очень рада и?
Вы еще небожителей из ИТ забыли.
Востаннє редагувалось vetka
в Сер 08 тра, 2019 12:54, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 08 тра, 2019 12:54
vetka написав:
Очень рада и?
Не все так плохо, как некоторые пытаются обрисовать
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Додано: Сер 08 тра, 2019 12:55
Faceless написав: vetka написав:
Очень рада и?
Не все так плохо как некоторые пытаются обрисовать
На самом деле, все плохо, только не всем из окна Лексуса это видно.
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