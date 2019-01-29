Середня зарплатня у доларовому еквіваленті майже досягла...

Додано: Сер 08 тра, 2019 12:08

yama написав: логан1919 написав: smart_analyst2017 написав: учитывая покупательную способность $, то по благополучию мы догнали довоенный период года 1,5-2 назад и сейчас его заметно обошли. учитывая покупательную способность $, то по благополучию мы догнали довоенный период года 1,5-2 назад и сейчас его заметно обошли.

Вы там видимо, что то запретное покурили.. До войны, я и тысячи других не знали что такое субсидия, ездили регулярно отдыхать и умудрялись менять жильё и машины в лучшую сторону. Я работаю на одном и том же месте, сейчас зарплата ниже почти в 2 раза в долларовой эквиваленте. Вы там видимо, что то запретное покурили.. До войны, я и тысячи других не знали что такое субсидия, ездили регулярно отдыхать и умудрялись менять жильё и машины в лучшую сторону. Я работаю на одном и том же месте, сейчас зарплата ниже почти в 2 раза в долларовой эквиваленте.

надо менять работу надо менять работу

боюсь Вас огорчить, но не может вся страна быть прокурорами, судьями, депутатами и т.д. Кому то нужно делать уколы, учить детей, торговать хлебом, разносить почту. Там десятков тыщ не платят. Там чуть больше минималки. И Украина это не только Куев, где ниже 10к нос воротят. В провинции зарплату свыше 6-7 т найти очень проблематично. А бросать семью и ехать в польское рабство, увы я не готов...