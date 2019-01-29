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Середня зарплатня у доларовому
еквіваленті майже досягла...

Середня зарплатня у доларовому еквіваленті майже досягла...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 6789
Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2019 12:56

  Faceless написав:
  BIGor написав:
  Cris написав:Проверил по своей компании: зарплата не только сравнялась, но и превысила апрель 2013го на 20-30%...

Какая у Вас сфера деятельности?
По моей сфере пока уменьшение в два раза по сравнению с 2013 годом.

По знакомым из банковской сферы - рост ЗП в гривне от 3 до 5 раз

Руководители?
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Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2019 12:57

  vetka написав:
  Faceless написав:
  vetka написав:Очень рада и?

Не все так плохо как некоторые пытаются обрисовать

На самом деле, все плохо, только не всем из окна Лексуса это видно.

Вы в этом пытаетесь себя убедить?
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2019 12:58

  Faceless написав:Вы в этом пытаетесь себя убедить?

Нет. Это видят многие.
vetka
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2019 12:59

  логан1919 написав: боюсь Вас огорчить, но не может вся страна быть прокурорами, судьями, депутатами и т.д. Кому то нужно делать уколы, учить детей, торговать хлебом, разносить почту. Там десятков тыщ не платят. Там чуть больше минималки. И Украина это не только Куев, где ниже 10к нос воротят. В провинции зарплату свыше 6-7 т найти очень проблематично. А бросать семью и ехать в польское рабство, увы я не готов...

Рынок труда это такой же рынок. Глупо же смотрится, если человек стоит и продает топинамбур и говорит, но не всем же лук, картоху или капусту растить. Это тупой шаблон поведения совка - меня в ПТУ научили крутить гайки м16 и я хочу их крутить до конца жизни. Государство несомненно должно мне предоставить эту возможность. И пофигу как это сделает, пусть хоть за счет налогоплательщиков.
Если будет нахватать людей, которые будет делать хорошо уколы, цена за их услуги очень сильно возрастет и рынок труда выровнит нехватку. Будут ехать из-за рубежа на контракт если что.
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Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2019 12:59

  vetka написав:
  Faceless написав:Вы в этом пытаетесь себя убедить?

Нет. Это видят многие.

И многие видят противоположное. И большинство из них смотрят совсем не из окон лексусов
Faceless
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  #<1 ... 6789
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