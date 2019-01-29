Середня зарплатня у доларовому еквіваленті майже досягла...

Додано: Сер 08 тра, 2019 12:59

логан1919 написав: боюсь Вас огорчить, но не может вся страна быть прокурорами, судьями, депутатами и т.д. Кому то нужно делать уколы, учить детей, торговать хлебом, разносить почту. Там десятков тыщ не платят. Там чуть больше минималки. И Украина это не только Куев, где ниже 10к нос воротят. В провинции зарплату свыше 6-7 т найти очень проблематично. А бросать семью и ехать в польское рабство, увы я не готов... боюсь Вас огорчить, но не может вся страна быть прокурорами, судьями, депутатами и т.д. Кому то нужно делать уколы, учить детей, торговать хлебом, разносить почту. Там десятков тыщ не платят. Там чуть больше минималки. И Украина это не только Куев, где ниже 10к нос воротят. В провинции зарплату свыше 6-7 т найти очень проблематично. А бросать семью и ехать в польское рабство, увы я не готов...

Рынок труда это такой же рынок. Глупо же смотрится, если человек стоит и продает топинамбур и говорит, но не всем же лук, картоху или капусту растить. Это тупой шаблон поведения совка - меня в ПТУ научили крутить гайки м16 и я хочу их крутить до конца жизни. Государство несомненно должно мне предоставить эту возможность. И пофигу как это сделает, пусть хоть за счет налогоплательщиков.Если будет нахватать людей, которые будет делать хорошо уколы, цена за их услуги очень сильно возрастет и рынок труда выровнит нехватку. Будут ехать из-за рубежа на контракт если что.