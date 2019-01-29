Середня зарплатня у доларовому еквіваленті майже досягла...
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ssnet написав:Если будет нахватать людей, которые будет делать хорошо уколы, цена за их услуги очень сильно возрастет и рынок труда выровнит нехватку. Будут ехать из-за рубежа на контракт если что.
Сообщение дня!
А что вас смущает ? Наши работают во всяких стремнинных странах, чего у нас не могут? Причем в стремнинных странах работают люди и из вполне обеспеченных стран. Вопрос в профите. К сожалению у многих наших идеология диванного неудачника - если обеспеченный мужчина - украл, если красивая женщина - насосала, если не очень - наверно айтишница или дочка вора
Нет у нас никакого рынка, отсюда и перекосы во всем. Не нужно об удачниках и неудачниках. Не высасывайте из пальца демагогию, пишите статистику сколько приехало из-за рубежа делать уколы. Ведь об этом речь? Или речь о других работниках? NYT рассказали, как сын возможного президента США Байдена получил супердоходную работу в Украине Иначе, если все дело только в удаче и каждый исключительно занят собой и своим благополучием, то нет нужды платить налоги, ты крутишься сам, государство тобой не обеспокоено и ты ему тоже ничего не должен.
ssnet написав:А что вас смущает ? Наши работают во всяких стремнинных странах, чего у нас не могут? Причем в стремнинных странах работают люди и из вполне обеспеченных стран. Вопрос в профите. К сожалению у многих наших идеология диванного неудачника - если обеспеченный мужчина - украл, если красивая женщина - насосала, если не очень - наверно айтишница или дочка вора
Есть такое слово призвание, любовь к профессии, талант. Это все тоже идеология? Вы наверное никогда не пользовались государственным обеспечением, не учились, не лечились? В чем основания подобного пренебрежения к профессиям? Почему не возникает вопрос о не выполнения функций государства по обеспечению прав и свобод и не выполнения социальной функции "в создании условий, в которых люди имели бы возможность обеспечить себе нормальное для данного уровня развития общества существование"? А в свою очередь возникает вопрос о удачности или нет, нежелании подняться с дивана? Люди работают, они не плохо работают, но не получают соответствующего нормальному уровню обеспечение. Они неудачники? И в заключении, логически продолжу Ваше обоснование об "обеспеченности". Реально существующая медсестра отделения микрохирургии глаза в городской больнице, золотые руки, талант. Получала около 4000 грн., хотела учиться на хирурга. Она неудачница? Теперь она уехала в Италию, работает по вызову, да именно так, а не в переносном смысле. Уже можно сказать имеет деньги. Она стала удачливей? Нет условий для развития или нежелание? Подумайте.