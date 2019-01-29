Середня зарплатня у доларовому еквіваленті майже досягла...

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Додано: Чет 09 тра, 2019 11:02
ssnet написав:
А где же толпы людей, желающих быть фермерами и получать кучу денег, выращивая лук, картоху и т.д.
Ответ - везде. Если в вашем окружении их нет, это не значит, что их мало. В аграрном бизнесе просто толпы людей. Кто-то поля сдаёт в аренду, кто-то занимается логистикой, кто-то арбитражем, кто-то элеваторами заведует. Я в этом просто не сильно разбираюсь, но если человек при деньгах, как ни спросишь, так все айтишники или аграрии. Даже и не скажу кого больше.
Так что, имхо, в аграрный бизнес влилось очень много людей.
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Додано: Чет 09 тра, 2019 18:57
Faceless написав: BIGor написав: Faceless написав:
По знакомым из банковской сферы - рост ЗП в гривне от 3 до 5 раз
Интересно, около 100 банков почили. ГО их закрылись/в процессе закрытия, это тысячи сотрудников. Бывал в ГО дельты, надр - огромные здания. Тем более рынок банковских услуг сжался. +автоматизация (взять тот же Юникредитбанк). Как ЗП в разы выросли про намного большей конкуренции?
Большинство почивших были банки небольшие, а из оставшихся многие банки начали развиваться и увеличивать штат ГО. Активно набирали людей Альфа, ПУМБ, Креди Агриколь, Райффайзен, ТАС, растут всякие мелкие типа Индустриалбанка и подобных, другие не так активно, но тоже набирали людей - УкрСиб, Универсал. Первая четвёрка продолжает развиваться, набирают людей и на хорошие деньги.
Приходили иногда целыми командами - из Дельты, Фиников, Платинума, Надры.
Как была так осталась тенденция перетекания в ИТ из банков, причём речь не только о технических специалистах, а и менеджерах из бизнесов, в том числе за границу.
Уходили в финансовые подразделения и подразделения по работе и интеграции с банками в Укрпочте, Новой почте, крупные корпорации типа табачек, даже ДТЭК.
При Гонтаревой начали процесс модернизации в НБУ, но идет очень сложно, медленно и туго. В НБУ набрали целую команду специалистов из комбанков, вложили хорошие деньги в обучение, в том числе за рубежом. Смолий продолжает процесс, и вообще, наверное, он один из лучших глав НБУ за все время с современными взглядами, несмотря на его возраст.
Кстати, и сам Фонд открывал вакансии, надо же как-то работать со всем этим массивом почивших банков.
Кроме того, даже в почивших банках, где ещё не закончилась ликвидация, работает некоторое количество бывшего персонала, иногда даже новых берут - людей немного, но их удерживают, платят весьма конкурентные деньги.
По сути, проблем найти работу в сфере нет. И огромного числа знакомых в этой сфере из лопнувших банков все нашли работу.
Лопнуло около 100 банков, при этом очень много крупных: дельта, надра, финики, ваб итд. Деловая активность в стране упала намного. Оставшиеся банки даже сейчас закрывают свои отделения. Закрывает часть своих подразделений и НБУ. Откуда такие радужные заявления?
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Додано: Чет 09 тра, 2019 19:38
BIGor написав: Faceless написав:
BIGor написав:Интересно, около 100 банков почили. ГО их закрылись/в процессе закрытия, это тысячи сотрудников. Бывал в ГО дельты, надр - огромные здания. Тем более рынок банковских услуг сжался. +автоматизация (взять тот же Юникредитбанк). Как ЗП в разы выросли про намного большей конкуренции?
Большинство почивших были банки небольшие, а из оставшихся многие банки начали развиваться и увеличивать штат ГО. Активно набирали людей Альфа, ПУМБ, Креди Агриколь, Райффайзен, ТАС, растут всякие мелкие типа Индустриалбанка и подобных, другие не так активно, но тоже набирали людей - УкрСиб, Универсал. Первая четвёрка продолжает развиваться, набирают людей и на хорошие деньги.
Приходили иногда целыми командами - из Дельты, Фиников, Платинума, Надры.
Как была так осталась тенденция перетекания в ИТ из банков, причём речь не только о технических специалистах, а и менеджерах из бизнесов, в том числе за границу.
Уходили в финансовые подразделения и подразделения по работе и интеграции с банками в Укрпочте, Новой почте, крупные корпорации типа табачек, даже ДТЭК.
При Гонтаревой начали процесс модернизации в НБУ, но идет очень сложно, медленно и туго. В НБУ набрали целую команду специалистов из комбанков, вложили хорошие деньги в обучение, в том числе за рубежом. Смолий продолжает процесс, и вообще, наверное, он один из лучших глав НБУ за все время с современными взглядами, несмотря на его возраст.
Кстати, и сам Фонд открывал вакансии, надо же как-то работать со всем этим массивом почивших банков.
Кроме того, даже в почивших банках, где ещё не закончилась ликвидация, работает некоторое количество бывшего персонала, иногда даже новых берут - людей немного, но их удерживают, платят весьма конкурентные деньги.
По сути, проблем найти работу в сфере нет. И огромного числа знакомых в этой сфере из лопнувших банков все нашли работу.
Лопнуло около 100 банков, при этом очень много крупных: дельта, надра, финики, ваб итд. Деловая активность в стране упала намного. Оставшиеся банки даже сейчас закрывают свои отделения. Закрывает часть своих подразделений и НБУ. Откуда такие радужные заявления?
Я написал: большинство почивших банки небольшие. Из больших - Дельта, ФиК, Надра. Ваб я бы не назвал крупным. Это из порядка сотни. С чем именно вы не согласны?
Расширение оставшихся больших и мелких банков, возможность перехода в смежные отрасли - вот и основные направления, куда ушли специалисты. Выше я это расписал.
Это все больше относится к сотрудникам ГО, среди них фактически не было проблем с работой, ну разве что у самых неконкурентных.
У сотрудников сети, наверное, ситуация похуже, отделения действительно сократились, при этом и на отделения ПОСТОЯННО ищут людей, вакансий полно. То есть и тут нет особой проблемы.
НБУ сократило часть региональных управлений, при этом по хорошему там ещё сокращать и сокращать старперов, но в 2015-2016 году в НБУ взяли немало специалистов из комбанков, некоторых знакомых в частности.
Так что при чем тут радужные или не радужные, есть факты: и роста штата в ГО (и в крупных и особенно в мелких, типа ТАСа), и роста ЗП - все толковые люди из ГО банков банкротом нашли работу
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