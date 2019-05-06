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Українців, які отримали
незаконні паспорти РФ, можуть...

Українців, які отримали незаконні паспорти РФ, можуть...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2019 16:34

Українців, які отримали незаконні паспорти РФ, можуть...

Пропонуємо до обговорення:
Про це заявила міністр України у справах ветеранів Ірина Фріз на своїй сторінці у Facebook.

Дивися повний текст Українців, які отримали незаконні паспорти РФ, можуть позбавити соціальних виплат та пенсій.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2019 16:34

Не могут,а Должны!!!
saweliy722
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Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2019 16:40

Re: Українців, які отримали незаконні паспорти РФ, можуть...

Посмотрим сколько депутатов получат эти паспорта.
Black Jack - White Business
ruvex
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