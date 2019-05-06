Про це заявила міністр України у справах ветеранів Ірина Фріз на своїй сторінці у Facebook.
Дивися повний текст Українців, які отримали незаконні паспорти РФ, можуть позбавити соціальних виплат та пенсій.
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Додано: Сер 08 тра, 2019 16:34
Українців, які отримали незаконні паспорти РФ, можуть...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Українців, які отримали незаконні паспорти РФ, можуть позбавити соціальних виплат та пенсій.
Додано: Сер 08 тра, 2019 16:40
Re: Українців, які отримали незаконні паспорти РФ, можуть...
Посмотрим сколько депутатов получат эти паспорта.
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