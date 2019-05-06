Про це заявила міністр України у справах ветеранів Ірина Фріз на своїй сторінці у Facebook.
Дивися повний текст Українців, які отримали незаконні паспорти РФ, можуть позбавити соціальних виплат та пенсій.
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Додано: Сер 08 тра, 2019 16:34
Українців, які отримали незаконні паспорти РФ, можуть...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Українців, які отримали незаконні паспорти РФ, можуть позбавити соціальних виплат та пенсій.
Додано: Сер 08 тра, 2019 16:40
Re: Українців, які отримали незаконні паспорти РФ, можуть...
Посмотрим сколько депутатов получат эти паспорта.
Black Jack - White Business
Додано: Сер 08 тра, 2019 19:32
Может кто-либо квалифицированно ответить:
- о каком нарушении международного права здесь идет речь?
- какие существуют законные способы получения паспортов государства Ванауту или Папуа Новой Гвинеи, которые не нарушаются международным правом?
И как это международное право толкует выдачу паспортов венграм на Закарпатье, кресам -паспортов Польши, румынам на Буковине и т.д.
Додано: Сер 08 тра, 2019 21:48
Иногда министрам лучше помолчать, дабы отсутствие профильного образования не так было заметно. Термин "бенефициар" используется в торговой деятельности, и корпоративном праве. А к пенсионерам никак не применим.
Пенсия выплачивается по месту постоянной регистрации(прописки) пенсионера, если иное не предусмотрено соответствующими двухсторонними договорами. Соответственно тем государством, на территории которого находится данный населённый пункт. Отказать донецкому пенсионеру в выплатах - значит признать ОРДЛО территорией России.
Додано: Сер 08 тра, 2019 22:39
отримавших громадянство держави агресора позбавляти треба українського громадянства і свободи на рік і політиків в тому числі
Додано: Чет 09 тра, 2019 01:27
Re: Українців, які отримали незаконні паспорти РФ, можуть...
А если признать ОРДЛО оккупированными?... Что то я не видел над ОРДЛО украинского флага.
Ну так пусть ОРДЛО и платит своим гражданам пенсию, в чем проблема?
Так и Крымским пенсам надо платить?
Может сразу в бюджет РФ бабло перечислять?
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