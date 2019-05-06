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Українців, які отримали
незаконні паспорти РФ, можуть...

Українців, які отримали незаконні паспорти РФ, можуть...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2019 16:34

Українців, які отримали незаконні паспорти РФ, можуть...

Пропонуємо до обговорення:
Про це заявила міністр України у справах ветеранів Ірина Фріз на своїй сторінці у Facebook.

Дивися повний текст Українців, які отримали незаконні паспорти РФ, можуть позбавити соціальних виплат та пенсій.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2019 16:34

Не могут,а Должны!!!
saweliy722
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Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2019 16:40

Re: Українців, які отримали незаконні паспорти РФ, можуть...

Посмотрим сколько депутатов получат эти паспорта.
Black Jack - White Business
ruvex
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Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2019 19:32

Может кто-либо квалифицированно ответить:
- о каком нарушении международного права здесь идет речь?
- какие существуют законные способы получения паспортов государства Ванауту или Папуа Новой Гвинеи, которые не нарушаются международным правом?

И как это международное право толкует выдачу паспортов венграм на Закарпатье, кресам -паспортов Польши, румынам на Буковине и т.д.
Шабдусарды-оглы
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Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2019 21:48

Иногда министрам лучше помолчать, дабы отсутствие профильного образования не так было заметно. Термин "бенефициар" используется в торговой деятельности, и корпоративном праве. А к пенсионерам никак не применим.
Пенсия выплачивается по месту постоянной регистрации(прописки) пенсионера, если иное не предусмотрено соответствующими двухсторонними договорами. Соответственно тем государством, на территории которого находится данный населённый пункт. Отказать донецкому пенсионеру в выплатах - значит признать ОРДЛО территорией России.
warlamp
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Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2019 22:39

отримавших громадянство держави агресора позбавляти треба українського громадянства і свободи на рік і політиків в тому числі
orestkohutkevych
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Повідомлення Додано: Чет 09 тра, 2019 01:27

Re: Українців, які отримали незаконні паспорти РФ, можуть...

  warlamp написав:Отказать донецкому пенсионеру в выплатах - значит признать ОРДЛО территорией России.

А если признать ОРДЛО оккупированными?... Что то я не видел над ОРДЛО украинского флага.
Пенсия выплачивается по месту постоянной регистрации(прописки) пенсионера

Ну так пусть ОРДЛО и платит своим гражданам пенсию, в чем проблема?
Так и Крымским пенсам надо платить?
Может сразу в бюджет РФ бабло перечислять?
miroshnich007
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