Про це заявила міністр України у справах ветеранів Ірина Фріз на своїй сторінці у Facebook.
Дивися повний текст Українців, які отримали незаконні паспорти РФ, можуть позбавити соціальних виплат та пенсій.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 08 тра, 2019 16:34
Українців, які отримали незаконні паспорти РФ, можуть...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Українців, які отримали незаконні паспорти РФ, можуть позбавити соціальних виплат та пенсій.
Додано: Сер 08 тра, 2019 16:40
Re: Українців, які отримали незаконні паспорти РФ, можуть...
Посмотрим сколько депутатов получат эти паспорта.
Black Jack - White Business
Додано: Сер 08 тра, 2019 19:32
Может кто-либо квалифицированно ответить:
- о каком нарушении международного права здесь идет речь?
- какие существуют законные способы получения паспортов государства Ванауту или Папуа Новой Гвинеи, которые не нарушаются международным правом?
И как это международное право толкует выдачу паспортов венграм на Закарпатье, кресам -паспортов Польши, румынам на Буковине и т.д.
Додано: Сер 08 тра, 2019 21:48
Иногда министрам лучше помолчать, дабы отсутствие профильного образования не так было заметно. Термин "бенефициар" используется в торговой деятельности, и корпоративном праве. А к пенсионерам никак не применим.
Пенсия выплачивается по месту постоянной регистрации(прописки) пенсионера, если иное не предусмотрено соответствующими двухсторонними договорами. Соответственно тем государством, на территории которого находится данный населённый пункт. Отказать донецкому пенсионеру в выплатах - значит признать ОРДЛО территорией России.
Додано: Сер 08 тра, 2019 22:39
отримавших громадянство держави агресора позбавляти треба українського громадянства і свободи на рік і політиків в тому числі
Додано: Чет 09 тра, 2019 01:27
Re: Українців, які отримали незаконні паспорти РФ, можуть...
А если признать ОРДЛО оккупированными?... Что то я не видел над ОРДЛО украинского флага.
Ну так пусть ОРДЛО и платит своим гражданам пенсию, в чем проблема?
Так и Крымским пенсам надо платить?
Может сразу в бюджет РФ бабло перечислять?
Додано: Чет 09 тра, 2019 11:13
раздача своих паспортов кому-либо это внутренне решение любого суверенного государства, которое эти самые паспорта раздает и с точки зрения международного права кто угодно может раздавать свои паспорта кому угодно, вопрос второго гражданства также внутреннее дело каждого государства который регулируется только внутренним законодательством...а сотрясать воздух пустыми заявлениями, не имеющими под собой правовой базы можно сколько угодно
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
Додано: Чет 09 тра, 2019 11:50
Re: Українців, які отримали незаконні паспорти РФ, можуть...
я бы заменил на " хотілося б в теорії, але не можемо" .
Я знаю лопухов которые на границе Украина\Крым по собственной оплошности засветили ДВА паспорта вместе, отделались крупной взяткой украинским пограничникам. А кто заставляет светить свой паспорт гражданина педерации в Украине ? Маловероятно что у компетентных органов Украины есть доступ к списку всех граждан РФ, хотелось бы конечно, но учитывая даже то как официально озвучиваются цифры населения Украины, сомневаюсь, хотя допускаю что только озвучивается что - "мы не знаем" , а по факту все украинцы посчитаны давно, публичной базы граждан с общим доступом всех служб - официально нет , разве что ( украинский) список виборців ?
если кто в курсе проясните пожалуйста єти моменты более детально
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4318252#p4318252 https://2k.livejournal.com/520078.html
Додано: Чет 09 тра, 2019 12:37
Это у вас проявления совкового прошлого. Сталин тоже считал предателями всех военнопленных и цивильных, живших в оккупации.
Если Украина по-прежнему считает что Крым - це Украина, то платить обязана.Другое дело, что каждый крымчанин должен определиться в какой стране он живёт, чтобы не было двойного пенсионного обеспечения. Правда и то, что на фоне российской пенсии украинская выглядит жалкой подачкой и никто не хочет с ней заморачиваться.
|