Додано: Чет 09 тра, 2019 18:37

yama написав: R2 написав: Українців, які отримали незаконні паспорти РФ, можуть позбавити соціальних виплат та пенсій. Українців, які отримали незаконні паспорти РФ,позбавити соціальних виплат та пенсій.

Маловероятно что у компетентных органов Украины есть доступ к списку всех граждан РФ...



если кто в курсе проясните пожалуйста єти моменты более детально ...если кто в курсе проясните пожалуйста єти моменты более детально

Нужно просто скопировать у рф их же закон.

4 июня 2014 года.

Путин подписал закон, вводящий уголовную ответственность за сокрытие двойного гражданства.

Согласно закону, россияне обязаны уведомить ФМС о наличии иного гражданства в течение 60 дней со дня его приобретени

. Официально - нет базы, но вспомните как пробили легко Труханова и некоторых других "товарищей" на наличие гражданства рф и поймете, что не ничего невозможного. Особенно, когда этим занимаются спецслужбыОпять же, понимая наличие у 99% жителей Крыма гражданства рф и сегодняшнюю его раздачу на оккупированных территориях, можно бысто и эффективно простимулировать добровольно уведомлять наши органы о наличии у гражданина Украины гражданства рф.Так сказать, дать наш "ответ ̷Ч̷е̷м̷б̷е̷р̷л̷е̷н̷у̷ путинуИ никто в рф даже не пикнетВот этот:Поправки внесены в закон "О гражданстве РФ" и отдельные законодательные акты, обязывающие россиян, имеющих также иное гражданство, в течение 60 дней со дня его приобретения письменно уведомить об этом по месту жительства территориальный орган Федеральной миграционной службы (ФМС). Исключение сделано только для "граждан РФ, постоянно проживающих за пределами РФ, имеющих также иное гражданство, или вид на жительство, или иной документ, который подтверждает право на его постоянное проживание в иностранном государстве".Кроме того, необходимо будет уведомлять ФМС о наличии второго гражданства у детей. Данные в ФМС в этих случаях необходимо будет передавать "законным представителям гражданина РФ, не достигшего 18-летнего возраста, за исключением также категории постоянно живущих за границей".Вообще то ̶б̶и̶т̶ь̶ ̶ ̶п̶о̶ ̶н̶а̶г̶л̶о̶й̶ ̶р̶ы̶ж̶е̶й̶ ̶м̶о̶р̶д̶е̶ ̶е̶г̶о̶ ̶ж̶е̶ ̶с̶ц̶а̶н̶о̶й̶ ̶т̶р̶я̶п̶к̶о̶й̶ это надо было сделать сразу, как только путиным было принято решение незаконно раздавать на украинской территории гражданам Украины паспорта рф - не понимаю, почему до сих пор этого не сделано.