Лучшие карты для оплаты заграницей

Не могу сказать, что есть большой опыт аренды авто за границей: у меня это было всего лишь раз в Греции несколько лет назад. Посему вопрос: какая кредитка лучше подойдет для этого? В свете особенностей, что, мол, по BINу может не пройти (покажет, что дебетка, а не кредитка, и все такое).
Сорри за коряво изложенный вопрос, думаю, меня все же поймут и посоветуют. Благодарю!
не могу определиться с картой. Предстоит несколько поездок на автивке по ЕС - шо лучше взять для кешбека на АЗС, шоб работала и у буржуев? Монобанк на этот месяц подвёл - нема у него кишмиша на авто в червни.
Искатель написав:Не могу сказать, что есть большой опыт аренды авто за границей: у меня это было всего лишь раз в Греции несколько лет назад. Посему вопрос: какая кредитка лучше подойдет для этого? В свете особенностей, что, мол, по BINу может не пройти (покажет, что дебетка, а не кредитка, и все такое).
Сорри за коряво изложенный вопрос, думаю, меня все же поймут и посоветуют. Благодарю!
swan forever написав:не могу определиться с картой. Предстоит несколько поездок на автивке по ЕС - шо лучше взять для кешбека на АЗС, шоб работала и у буржуев? Монобанк на этот месяц подвёл - нема у него кишмиша на авто в червни.
Кредитку Альфы. Там и курс всегда лучше, и 3% орехами дают, да и льготный период можно увеличить
swan forever написав:не могу определиться с картой. Предстоит несколько поездок на автивке по ЕС - шо лучше взять для кешбека на АЗС, шоб работала и у буржуев? Монобанк на этот месяц подвёл - нема у него кишмиша на авто в червни.
Я беру (для тех же целей) "Максимум" от Альфа-банка. Как раз в этом месяце есть 3% на АЗС в Кешью-клабе, ИМХО, лучший вариант. Но я уже имею статус Gold, не знаю, для Silver и ниже есть АЗС в перечне.
Искатель написав:Не могу сказать, что есть большой опыт аренды авто за границей: у меня это было всего лишь раз в Греции несколько лет назад. Посему вопрос: какая кредитка лучше подойдет для этого? В свете особенностей, что, мол, по BINу может не пройти (покажет, что дебетка, а не кредитка, и все такое).
Сорри за коряво изложенный вопрос, думаю, меня все же поймут и посоветуют. Благодарю!
с дебеткой не давали. И в Австрии тоже не дали.
Понятно, что с дебеткой не дадут Я спрашивал с подтекстом: где можно проверить, как показывает карту - как дебетка или как кредитка? Нашу кредитку, у меня их 7. Вот и интересно, какая подойдет. Когда-то на форуме писали, как можно проверить, но я никак не найду. Как-то по BIN карты смотрится, смутно припоминаю. А как?
swan forever написав:не могу определиться с картой. Предстоит несколько поездок на автивке по ЕС - шо лучше взять для кешбека на АЗС, шоб работала и у буржуев? Монобанк на этот месяц подвёл - нема у него кишмиша на авто в червни.
Я беру (для тех же целей) "Максимум" от Альфа-банка. Как раз в этом месяце есть 3% на АЗС в Кешью-клабе, ИМХО, лучший вариант. Но я уже имею статус Gold, не знаю, для Silver и ниже есть АЗС в перечне.
swan forever написав:не могу определиться с картой. Предстоит несколько поездок на автивке по ЕС - шо лучше взять для кешбека на АЗС, шоб работала и у буржуев?
ОТП Тревел - 100% работает, бесплатна, если соблюдать условия, идут какие-то пункты за все траты, на которые можно покупать билеты. Если есть платина от Укрэксима, самый беспроиграшный вариант.
PS Если с Альфой не имели дела, то менее геморно пользоваться другими банками, если не желаете постоянно перечитывать ее ветку и искать причину, почему вас побрили, когда якобы все условия выполнил.
https://www.booking.com/s/52_6/brx0al71 - получите 15 евро после того, как отдохнете, забронировав отель или другое жильё по данной ссылке. Это плата вам за пользование данным сервисом. Всем позитивных впечатлений!