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Лучшие карты для
оплаты заграницей

Лучшие карты для оплаты заграницей
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Питання, що пов'язані з банківськими картками
  #<12345>
Повідомлення Додано: Суб 08 чер, 2019 19:49

Кредитка при аренде автомобиля

Не могу сказать, что есть большой опыт аренды авто за границей: у меня это было всего лишь раз в Греции несколько лет назад.
Посему вопрос: какая кредитка лучше подойдет для этого? В свете особенностей, что, мол, по BINу может не пройти (покажет, что дебетка, а не кредитка, и все такое).

Сорри за коряво изложенный вопрос, думаю, меня все же поймут и посоветуют. Благодарю!
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Суб 08 чер, 2019 22:22

не могу определиться с картой.
Предстоит несколько поездок на автивке по ЕС - шо лучше взять для кешбека на АЗС, шоб работала и у буржуев?
Монобанк на этот месяц подвёл - нема у него кишмиша на авто в червни.
РОШЕН
ФУФЛО
swan forever
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Повідомлення Додано: Суб 08 чер, 2019 22:23

  Искатель написав:Не могу сказать, что есть большой опыт аренды авто за границей: у меня это было всего лишь раз в Греции несколько лет назад.
Посему вопрос: какая кредитка лучше подойдет для этого? В свете особенностей, что, мол, по BINу может не пройти (покажет, что дебетка, а не кредитка, и все такое).

Сорри за коряво изложенный вопрос, думаю, меня все же поймут и посоветуют. Благодарю!

с дебеткой не давали. И в Австрии тоже не дали.
РОШЕН
ФУФЛО
swan forever
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Повідомлення Додано: Нед 09 чер, 2019 06:30

  swan forever написав:не могу определиться с картой.
Предстоит несколько поездок на автивке по ЕС - шо лучше взять для кешбека на АЗС, шоб работала и у буржуев?
Монобанк на этот месяц подвёл - нема у него кишмиша на авто в червни.

Кредитку Альфы. Там и курс всегда лучше, и 3% орехами дают, да и льготный период можно увеличить
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Повідомлення Додано: Нед 09 чер, 2019 06:42

  swan forever написав:не могу определиться с картой.
Предстоит несколько поездок на автивке по ЕС - шо лучше взять для кешбека на АЗС, шоб работала и у буржуев?
Монобанк на этот месяц подвёл - нема у него кишмиша на авто в червни.


Я беру (для тех же целей) "Максимум" от Альфа-банка. Как раз в этом месяце есть 3% на АЗС в Кешью-клабе, ИМХО, лучший вариант.
Но я уже имею статус Gold, не знаю, для Silver и ниже есть АЗС в перечне.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Нед 09 чер, 2019 06:43

  swan forever написав:
  Искатель написав:Не могу сказать, что есть большой опыт аренды авто за границей: у меня это было всего лишь раз в Греции несколько лет назад.
Посему вопрос: какая кредитка лучше подойдет для этого? В свете особенностей, что, мол, по BINу может не пройти (покажет, что дебетка, а не кредитка, и все такое).

Сорри за коряво изложенный вопрос, думаю, меня все же поймут и посоветуют. Благодарю!

с дебеткой не давали. И в Австрии тоже не дали.

Понятно, что с дебеткой не дадут :)
Я спрашивал с подтекстом: где можно проверить, как показывает карту - как дебетка или как кредитка? Нашу кредитку, у меня их 7. Вот и интересно, какая подойдет.
Когда-то на форуме писали, как можно проверить, но я никак не найду. Как-то по BIN карты смотрится, смутно припоминаю. А как?
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Нед 09 чер, 2019 07:45

Re: Лучшие карты для оплаты заграницей

Искатель написав:Как-то по BIN карты смотрится, смутно припоминаю. А как?


https://www.bincodes.com/bin-checker/

По сильно свежим бинам может врать, база запаздывает
qwe_ua
 
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Повідомлення Додано: Нед 09 чер, 2019 07:51

Искатель
вообще-то на самой карте у "мастера", к примеру, так и пробито - debed or credit. Или этого мало?
РОШЕН
ФУФЛО
swan forever
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Повідомлення Додано: Нед 09 чер, 2019 07:53

  Искатель написав:
  swan forever написав:не могу определиться с картой.
Предстоит несколько поездок на автивке по ЕС - шо лучше взять для кешбека на АЗС, шоб работала и у буржуев?
Монобанк на этот месяц подвёл - нема у него кишмиша на авто в червни.


Я беру (для тех же целей) "Максимум" от Альфа-банка. Как раз в этом месяце есть 3% на АЗС в Кешью-клабе, ИМХО, лучший вариант.
Но я уже имею статус Gold, не знаю, для Silver и ниже есть АЗС в перечне.

А шо с ихней картой КАРБОН? Уже не пляшет?
РОШЕН
ФУФЛО
swan forever
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Повідомлення Додано: Нед 09 чер, 2019 08:29

  swan forever написав:не могу определиться с картой.
Предстоит несколько поездок на автивке по ЕС - шо лучше взять для кешбека на АЗС, шоб работала и у буржуев?

ОТП Тревел - 100% работает, бесплатна, если соблюдать условия, идут какие-то пункты за все траты, на которые можно покупать билеты.
Если есть платина от Укрэксима, самый беспроиграшный вариант.

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