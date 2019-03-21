Лучшие карты для оплаты заграницей

Порой берут и с надписью "debet", при этом блокируют всю сумму депозита.
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Питання, що пов'язані з банківськими картками
Додано: Нед 09 чер, 2019 08:48
Порой берут и с надписью "debet", при этом блокируют всю сумму депозита.
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Это плата вам за пользование данным сервисом. Всем позитивных впечатлений!
Додано: Нед 09 чер, 2019 09:03
Додано: Нед 09 чер, 2019 10:01
Монобанк міняє по нормальному курсу в даний момент,а не затримує на 3 дні і перерахунок ,як привати і інші
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