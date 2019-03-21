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Лучшие карты для оплаты заграницей
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Питання, що пов'язані з банківськими картками
Додано: Нед 09 чер, 2019 08:48
swan forever написав:Искатель
вообще-то на самой карте у "мастера", к примеру, так и пробито - debed or credit. Или этого мало?
Порой берут и с надписью "debet", при этом блокируют всю сумму депозита.
https://www.booking.com/s/52_6/brx0al71 - получите 15 евро после того, как отдохнете, забронировав отель или другое жильё по данной ссылке.
Это плата вам за пользование данным сервисом. Всем позитивных впечатлений!
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Додано: Нед 09 чер, 2019 09:03
swan forever написав:
не могу определиться с картой.
Предстоит несколько поездок на автивке по ЕС - шо лучше взять для кешбека на АЗС, шоб работала и у буржуев?
Монобанк на этот месяц подвёл - нема у него кишмиша на авто в червни.
Weekend от Таса.
Credit
2% КБ при бронировании авто через интернет.
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Додано: Нед 09 чер, 2019 10:01
Монобанк міняє по нормальному курсу в даний момент,а не затримує на 3 дні і перерахунок ,як привати і інші
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Додано: Нед 09 чер, 2019 10:38
Ethereum написав:
Монобанк міняє по нормальному курсу в даний момент,а не затримує на 3 дні і перерахунок ,як привати і інші
Приват тоже сразу курс светит и у него есть MC rewards в отличие от Монобанка.
А на WeekEnd вообще можно евро/доллары/фунты положить и получить пару % КБ без конвертации по заоблачному курсу.
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Додано: Нед 09 чер, 2019 11:56
swan forever написав:
вообще-то на самой карте у "мастера", к примеру, так и пробито - debed or credit.
Если платёжная карта системы "mastercard debit", то на обратной лицевой стороне карты будет логотип на голограмме с надписью "debit". По картам с кредитным BIN надписей каких-либо не видел.
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