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Лучшие карты для
оплаты заграницей

Лучшие карты для оплаты заграницей
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Питання, що пов'язані з банківськими картками
  #<12345
Повідомлення Додано: Нед 09 чер, 2019 08:48

  swan forever написав:Искатель
вообще-то на самой карте у "мастера", к примеру, так и пробито - debed or credit. Или этого мало?

Порой берут и с надписью "debet", при этом блокируют всю сумму депозита.
https://www.booking.com/s/52_6/brx0al71 - получите 15 евро после того, как отдохнете, забронировав отель или другое жильё по данной ссылке.
Это плата вам за пользование данным сервисом. Всем позитивных впечатлений! :)
Son of Sun
 
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Повідомлення Додано: Нед 09 чер, 2019 09:03

  swan forever написав:не могу определиться с картой.
Предстоит несколько поездок на автивке по ЕС - шо лучше взять для кешбека на АЗС, шоб работала и у буржуев?
Монобанк на этот месяц подвёл - нема у него кишмиша на авто в червни.

Weekend от Таса.
Credit
2% КБ при бронировании авто через интернет.
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Повідомлення Додано: Нед 09 чер, 2019 10:01

Монобанк міняє по нормальному курсу в даний момент,а не затримує на 3 дні і перерахунок ,як привати і інші
Ethereum
 
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Повідомлення Додано: Нед 09 чер, 2019 10:38

  Ethereum написав:Монобанк міняє по нормальному курсу в даний момент,а не затримує на 3 дні і перерахунок ,як привати і інші


Приват тоже сразу курс светит и у него есть MC rewards в отличие от Монобанка.
А на WeekEnd вообще можно евро/доллары/фунты положить и получить пару % КБ без конвертации по заоблачному курсу.
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Повідомлення Додано: Нед 09 чер, 2019 11:56

Re: Лучшие карты для оплаты заграницей

  swan forever написав:вообще-то на самой карте у "мастера", к примеру, так и пробито - debed or credit.
Если платёжная карта системы "mastercard debit", то на обратной лицевой стороне карты будет логотип на голограмме с надписью "debit". По картам с кредитным BIN надписей каких-либо не видел.
MASolomko
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