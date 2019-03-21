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Лучшие карты для оплаты заграницей
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Питання, що пов'язані з банківськими картками
Додано: Нед 09 чер, 2019 08:48
swan forever написав:Искатель
вообще-то на самой карте у "мастера", к примеру, так и пробито - debed or credit. Или этого мало?
Порой берут и с надписью "debit", при этом блокируют всю сумму депозита.
Востаннє редагувалось Son of Sun
в Нед 09 чер, 2019 16:37, всього редагувалось 1 раз.
https://www.booking.com/s/52_6/brx0al71 - получите 15 евро после того, как отдохнете, забронировав отель или другое жильё по данной ссылке.
Это плата вам за пользование данным сервисом. Всем позитивных впечатлений!
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Додано: Нед 09 чер, 2019 09:03
swan forever написав:
не могу определиться с картой.
Предстоит несколько поездок на автивке по ЕС - шо лучше взять для кешбека на АЗС, шоб работала и у буржуев?
Монобанк на этот месяц подвёл - нема у него кишмиша на авто в червни.
Weekend от Таса.
Credit
2% КБ при бронировании авто через интернет.
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Додано: Нед 09 чер, 2019 10:01
Монобанк міняє по нормальному курсу в даний момент,а не затримує на 3 дні і перерахунок ,як привати і інші
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Додано: Нед 09 чер, 2019 10:38
Ethereum написав:
Монобанк міняє по нормальному курсу в даний момент,а не затримує на 3 дні і перерахунок ,як привати і інші
Приват тоже сразу курс светит и у него есть MC rewards в отличие от Монобанка.
А на WeekEnd вообще можно евро/доллары/фунты положить и получить пару % КБ без конвертации по заоблачному курсу.
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Додано: Нед 09 чер, 2019 11:56
swan forever написав:
вообще-то на самой карте у "мастера", к примеру, так и пробито - debed or credit.
Если платёжная карта системы "mastercard debit", то на обратной лицевой стороне карты будет логотип на голограмме с надписью "debit". По картам с кредитным BIN надписей каких-либо не видел.
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Додано: Нед 09 чер, 2019 16:50
Son of Sun написав: swan forever написав:
не могу определиться с картой.
Предстоит несколько поездок на автивке по ЕС - шо лучше взять для кешбека на АЗС, шоб работала и у буржуев?
ОТП Тревел - 100% работает, бесплатна, если соблюдать условия, идут какие-то пункты за все траты, на которые можно покупать билеты.
Если есть платина от Укрэксима, самый беспроиграшный вариант.
PS Если с Альфой не имели дела, то менее геморно пользоваться другими банками, если не желаете постоянно перечитывать ее ветку и искать причину, почему вас побрили, когда якобы все условия выполнил.
дякую, но интересует карта под путешествие на машине, не авиа. нет ничего...
А за предупреждение по альфе - спасибо.
Мда, кроме Мони и нет ничего?
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Додано: Нед 09 чер, 2019 18:10
swan forever написав:
не могу определиться с картой.
Предстоит несколько поездок на автивке по ЕС - шо лучше взять для кешбека на АЗС, шоб работала и у буржуев?
дякую, но интересует карта под путешествие на машине, не авиа. нет ничего...
А за предупреждение по альфе - спасибо.
Мда, кроме Мони и нет ничего?
Да есть много чего, помимо мони!
прям свет на нем сошелся
ОТП собирает баллы, которые можно потратить на tickets.ua (билеты, отели и пр.). Хотя есть места и поинтереснее для букинга и покупки билетов.
Есть, нюансы и в ОТП: чтобы снять бесплатно остатки валют, надо заводить нал через ощадный, а потом на карту.
https://www.booking.com/s/52_6/brx0al71 - получите 15 евро после того, как отдохнете, забронировав отель или другое жильё по данной ссылке.
Это плата вам за пользование данным сервисом. Всем позитивных впечатлений!
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Son of Sun
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Додано: Нед 09 чер, 2019 18:15
Искатель написав:
Не могу сказать, что есть большой опыт аренды авто за границей: у меня это было всего лишь раз в Греции несколько лет назад.
Посему вопрос: какая кредитка лучше подойдет для этого? В свете особенностей, что, мол, по BINу может не пройти (покажет, что дебетка, а не кредитка, и все такое).
Сорри за коряво изложенный вопрос, думаю, меня все же поймут и посоветуют. Благодарю!
...ОТП Тревел - 100% работает, бесплатна, если соблюдать условия, идут какие-то пункты за все траты, на которые можно покупать билеты.
Разницы нет особо: если есть деньги на карте, то необязательно, чтобы был кред. лимит, просто снимут реальные деньги для обеспечения депозита. В случае с кредиткой, блокируется сумма из установленого кред. лимита.
https://www.booking.com/s/52_6/brx0al71 - получите 15 евро после того, как отдохнете, забронировав отель или другое жильё по данной ссылке.
Это плата вам за пользование данным сервисом. Всем позитивных впечатлений!
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Son of Sun
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