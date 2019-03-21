Лучшие карты для оплаты заграницей

Искатель написав:

Не могу сказать, что есть большой опыт аренды авто за границей: у меня это было всего лишь раз в Греции несколько лет назад.Посему вопрос: какая кредитка лучше подойдет для этого? В свете особенностей, что, мол, по BINу может не пройти (покажет, что дебетка, а не кредитка, и все такое).Сорри за коряво изложенный вопрос, думаю, меня все же поймут и посоветуют. Благодарю!