Лучшие карты для оплаты заграницей

clientage
Знаю Вашу осведомлённость по пластиковым предложениям от банков.
Поэтому спрошу Вас - чтобы Вы порекомендовали для своего авто в поездках за рубежом?
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Питання, що пов'язані з банківськими картками
Додано: Чет 13 чер, 2019 16:09
clientage
Знаю Вашу осведомлённость по пластиковым предложениям от банков.
Поэтому спрошу Вас - чтобы Вы порекомендовали для своего авто в поездках за рубежом?
РОШЕН
ФУФЛО
Додано: Чет 13 чер, 2019 19:53
по кредиткам (грн!)
Постоянный КБ на топливо у кредиток Б5(ТАС, 2%), Білявка офлайн(Идея, 2.4%).
Часто бывает КБ на выбор из нескольких категорий у А-Банка, Альфы
по дебеткам
шикарный КБ у Визы от УкрЭксИм, но похоже для новичков она уже слабодоступна
Из всех вышеперечисленных карт только у КК Альфы(Максимум) нет комисс за конвертацию
У других - 1%, а у Таси вааще - 3% если счет в нетвердой инвалюте (форинты, кроны, куны)
Я в прошлом году пользовался Симой, грн., 5% -1% за конверт или 3% в евро
На подхвате была КК Альфы
Но ваащето у меня все выше указ. карты есть и был доступен ИБ для распределения средств.
Заметил, шо на Крите(горы), продаваны часто пользуют офлайн-продажи с бесконтактом, Сима прекрасно справлялась. Нал считайте и не использовал
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: П'ят 14 чер, 2019 06:44
Интересно - Тас и Альфа в приложениях светят курс, как у Моно, или "догадайся сам"?
РОШЕН
ФУФЛО
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