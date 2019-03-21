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Лучшие карты для
оплаты заграницей

Лучшие карты для оплаты заграницей
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Питання, що пов'язані з банківськими картками
  #<1 ... 3456
Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2019 16:09

clientage
Знаю Вашу осведомлённость по пластиковым предложениям от банков.
Поэтому спрошу Вас - чтобы Вы порекомендовали для своего авто в поездках за рубежом?
РОШЕН
ФУФЛО
swan forever
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Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2019 19:53

  swan forever написав:clientage
Знаю Вашу осведомлённость по пластиковым предложениям от банков.
Поэтому спрошу Вас - чтобы Вы порекомендовали для своего авто в поездках за рубежом?

по кредиткам (грн!)
Постоянный КБ на топливо у кредиток Б5(ТАС, 2%), Білявка офлайн(Идея, 2.4%).
Часто бывает КБ на выбор из нескольких категорий у А-Банка, Альфы

по дебеткам
шикарный КБ у Визы от УкрЭксИм, но похоже для новичков она уже слабодоступна :(

Из всех вышеперечисленных карт только у КК Альфы(Максимум) нет комисс за конвертацию
У других - 1%, а у Таси вааще - 3% если счет в нетвердой инвалюте (форинты, кроны, куны)

Я в прошлом году пользовался Симой, грн., 5% -1% за конверт или 3% в евро
На подхвате была КК Альфы
Но ваащето у меня все выше указ. карты есть и был доступен ИБ для распределения средств.
Заметил, шо на Крите(горы), продаваны часто пользуют офлайн-продажи с бесконтактом, Сима прекрасно справлялась. Нал считайте и не использовал :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2019 06:40

clientage
Сима - это кто?
РОШЕН
ФУФЛО
swan forever
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Повідомлень: 480
З нами з: 27.05.15
Подякував: 122 раз.
Подякували: 89 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2019 06:44

  clientage написав:
  swan forever написав:clientage
Знаю Вашу осведомлённость по пластиковым предложениям от банков.
Поэтому спрошу Вас - чтобы Вы порекомендовали для своего авто в поездках за рубежом?

по кредиткам (грн!)
Постоянный КБ на топливо у кредиток Б5(ТАС, 2%), Білявка офлайн(Идея, 2.4%).
Часто бывает КБ на выбор из нескольких категорий у А-Банка, Альфы

по дебеткам
шикарный КБ у Визы от УкрЭксИм, но похоже для новичков она уже слабодоступна :(

Из всех вышеперечисленных карт только у КК Альфы(Максимум) нет комисс за конвертацию
У других - 1%, а у Таси вааще - 3% если счет в нетвердой инвалюте (форинты, кроны, куны)
Я в прошлом году пользовался Симой, грн., 5% -1% за конверт или 3% в евро
На подхвате была КК Альфы
Но ваащето у меня все выше указ. карты есть и был доступен ИБ для распределения средств.
Заметил, шо на Крите(горы), продаваны часто пользуют офлайн-продажи с бесконтактом, Сима прекрасно справлялась. Нал считайте и не использовал :)

Интересно - Тас и Альфа в приложениях светят курс, как у Моно, или "догадайся сам"?
РОШЕН
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swan forever
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Повідомлень: 480
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