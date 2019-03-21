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Лучшие карты для оплаты заграницей
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Питання, що пов'язані з банківськими картками
Додано: Чет 13 чер, 2019 16:09
clientage
Знаю Вашу осведомлённость по пластиковым предложениям от банков.
Поэтому спрошу Вас - чтобы Вы порекомендовали для своего авто в поездках за рубежом?
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Додано: Чет 13 чер, 2019 19:53
swan forever написав:clientage
Знаю Вашу осведомлённость по пластиковым предложениям от банков.
Поэтому спрошу Вас - чтобы Вы порекомендовали для своего авто в поездках за рубежом?
по кредиткам (грн!)
Постоянный КБ на топливо у кредиток Б5(ТАС, 2%), Білявка офлайн(Идея, 2.4%).
Часто бывает КБ на выбор из нескольких категорий у А-Банка, Альфы
по дебеткам
шикарный КБ у Визы от УкрЭксИм, но похоже для новичков она уже слабодоступна
Из всех вышеперечисленных карт только у КК Альфы(Максимум) нет комисс за конвертацию
У других - 1%, а у Таси вааще - 3% если счет в нетвердой инвалюте (форинты, кроны, куны)
Я в прошлом году пользовался Симой, грн., 5% -1% за конверт или 3% в евро
На подхвате была КК Альфы
Но ваащето у меня все выше указ. карты есть и был доступен ИБ для распределения средств.
Заметил, шо на Крите(горы), продаваны часто пользуют офлайн-продажи с бесконтактом, Сима прекрасно справлялась. Нал считайте и не использовал
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: П'ят 14 чер, 2019 06:40
clientage
Сима - это кто?
РОШЕН
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Додано: П'ят 14 чер, 2019 06:44
clientage написав: swan forever написав:clientage
Знаю Вашу осведомлённость по пластиковым предложениям от банков.
Поэтому спрошу Вас - чтобы Вы порекомендовали для своего авто в поездках за рубежом?
по кредиткам (грн!)
Постоянный КБ на топливо у кредиток Б5(ТАС, 2%), Білявка офлайн(Идея, 2.4%).
Часто бывает КБ на выбор из нескольких категорий у А-Банка, Альфы
по дебеткам
шикарный КБ у Визы от УкрЭксИм, но похоже для новичков она уже слабодоступна
Из всех вышеперечисленных карт только у КК Альфы(Максимум) нет комисс за конвертацию
У других - 1%, а у Таси вааще - 3% если счет в нетвердой инвалюте (форинты, кроны, куны)
Я в прошлом году пользовался Симой, грн., 5% -1% за конверт или 3% в евро
На подхвате была КК Альфы
Но ваащето у меня все выше указ. карты есть и был доступен ИБ для распределения средств.
Заметил, шо на Крите(горы), продаваны часто пользуют офлайн-продажи с бесконтактом, Сима прекрасно справлялась. Нал считайте и не использовал
Интересно - Тас и Альфа в приложениях светят курс, как у Моно, или "догадайся сам"?
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Додано: П'ят 14 чер, 2019 08:40
Сима -- укрэксим. В прошлом году там была прекрасная акция по Визе. А щас ее покалечили (
Ща у банков куча курсов: нал, карты, онлайн обмен )
Алка и Тася в апликухах точно светят курсы онлайн обмена нал в отделениях. А по карт операциям нуна спецом искать на сайте, там же офлайн проводка
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: П'ят 14 чер, 2019 17:37
clientage
не, я другое имел ввиду - курс гривны к валюте страны для расчётов в этот день, в это время
РОШЕН
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Додано: П'ят 14 чер, 2019 17:44
swan forever написав:clientage
не, я другое имел ввиду - курс гривны к валюте страны для расчётов в этот день, в это время
Конвертация по курсу банка в момент трансакции - только у привата мони и таса
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Додано: П'ят 14 чер, 2019 17:50
Stringer написав:
Конвертация по курсу банка в момент трансакции - только у привата мони и таса
Ну и Конкорд ещё. И Акцент наверное же?
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Vorlon
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Додано: П'ят 14 чер, 2019 17:53
Vorlon написав: Stringer написав:
Конвертация по курсу банка в момент трансакции - только у привата мони и таса
Ну и Конкорд ещё. И Акцент наверное же?
Точно, забыл про конкорд... кредитки мне не дал, вот и выключен из моего списка
абанк не факт, то было когда он работал на одном процессинге с приватом - надо проверять
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на https://minfin.com.ua/deposits/bonus/
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Додано: П'ят 14 чер, 2019 18:19
Vorlon написав: Stringer написав:
Конвертация по курсу банка в момент трансакции - только у привата мони и таса
Ну и Конкорд ещё. И Акцент наверное же?
У привата кешбека нема; Моня в июне на машину не дал; ТАСя разве считает напрмую гривну к злотому-кроне-форинту-куне?
Остаётся покупать максимкой шоколадку на АЗС перед тем, как залить бак бенза?
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