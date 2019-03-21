Лучшие карты для оплаты заграницей

Додано: Чет 13 чер, 2019 19:53

swan forever написав: clientage

Знаю Вашу осведомлённость по пластиковым предложениям от банков.

Поэтому спрошу Вас - чтобы Вы порекомендовали для своего авто в поездках за рубежом? Знаю Вашу осведомлённость по пластиковым предложениям от банков.Поэтому спрошу Вас - чтобы Вы порекомендовали для своего авто в поездках за рубежом?

по кредиткам (грн!)Постоянный КБ на топливо у кредиток Б5(ТАС, 2%), Білявка офлайн(Идея, 2.4%).Часто бывает КБ на выбор из нескольких категорий у А-Банка, Альфыпо дебеткамшикарный КБ у Визы от УкрЭксИм, но похоже для новичков она уже слабодоступнаИз всех вышеперечисленных карт только у КК Альфы(Максимум) нет комисс за конвертациюУ других - 1%, а у Таси вааще - 3% если счет в нетвердой инвалюте (форинты, кроны, куны)Я в прошлом году пользовался Симой, грн., 5% -1% за конверт или 3% в евроНа подхвате была КК АльфыНо ваащето у меня все выше указ. карты есть и был доступен ИБ для распределения средств.Заметил, шо на Крите(горы), продаваны часто пользуют офлайн-продажи с бесконтактом, Сима прекрасно справлялась. Нал считайте и не использовал