Лучшие карты для оплаты заграницей

Додано: П'ят 19 лип, 2019 08:59

MASolomko написав: Stringer написав: Конечно usd, если не хотите тройной конвертации евро-гривна-доллар-крона. Конечно usd, если не хотите тройной конвертации евро-гривна-доллар-крона. А гривна тут каким боком?



И где можно найти информацию в какой стране через какую валюту идёт конвертация? А гривна тут каким боком?И где можно найти информацию в какой стране через какую валюту идёт конвертация?

Банк эмитент выкупит у вас евро по своему курсу, потом за эти гривны продаст вам доллар, для того чтобы мпс конвертировала его в крону - иногда потери достигают 15-20 %Страна не важна, важна мпс и ваш банк эмитент. Виза конвертирует все, кроме евро, через доллар. Мастеркард конвертирует все, кроме евро, через доллар, но по желанию банка эмитента карт может конвертировать и через евро. В Украине очень редкое явление конвертация через евро, монобанк попробовал - отказался, я слышал, что вроде как в пумбе есть какие то карты, у которых конвертация идёт через евро, но это не точно