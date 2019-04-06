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Лучшие карты для
оплаты заграницей

Лучшие карты для оплаты заграницей
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Питання, що пов'язані з банківськими картками
  #<1 ... 5678
Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2019 13:39

  aleksmih написав:Для поездки в Польшу какие карты лучше и в какой валюте?
В наличии :Б5,Weekend ТАСа,зарплатная Ощада,для выплат Привата,Моно,Укргаз.

Приват и Моно
Vint
 
Повідомлень: 1186
З нами з: 14.07.08
Подякував: 25 раз.
Подякували: 188 раз.
 
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