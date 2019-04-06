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Лучшие карты для оплаты заграницей
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Питання, що пов'язані з банківськими картками
Додано: Нед 18 сер, 2019 13:39
aleksmih написав:
Для поездки в Польшу какие карты лучше и в какой валюте?
В наличии :Б5,Weekend ТАСа,зарплатная Ощада,для выплат Привата,Моно,Укргаз.
Приват и Моно
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Нед 07 кві, 2019 01:58
klug
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