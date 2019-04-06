Приват и Моно
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Питання, що пов'язані з банківськими картками
Додано: Нед 18 сер, 2019 13:39
Додано: Нед 18 сер, 2019 14:20
Re: Лучшие карты для оплаты заграницей
aleksmih, заграницу отдавайте предпочтению современным платёжным картам (с чипом и бесконтактом) и желательно персонифицированные (именем и фото).
Если оплачивать гривневой картой, то я бы отдал предпочтение monobank и в крайнем случае — Привату. Если будите оплачивать валютными картами USD, EUR, то Weekend.
Про Укргаз ничего не скажу.
monobank хороши тем, что карта
Додано: Нед 18 сер, 2019 14:41
в Вашем наборе любая карта привата в грн. или в долл. - лучше если это GOLD (будет ревордс)
ещё лучше кредо злотивка (в злотых)
З.Ы.
при этом очень не выгодно будет использовать карты привата если счёт карты в эвро
ТАСя (UAH 17,75%), cib(EUR 4%)\\\ КО-КО&Сима///50 дней теста - делюсь текущими впечатление от мудокарты
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
Додано: Нед 18 сер, 2019 14:51
Re: Лучшие карты для оплаты заграницей
Додано: Нед 18 сер, 2019 15:23
будет как обычно USD ---> pln (по курсу платёжной системы)
но перед этим они EUR переведут в USD по курсу банка
З.Ы.
самое прогнозируемое у привата для зарубежной экзотики - это долларовая карта
ТАСя (UAH 17,75%), cib(EUR 4%)\\\ КО-КО&Сима///50 дней теста - делюсь текущими впечатление от мудокарты
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
Додано: Пон 19 сер, 2019 01:54
Спасибо всем.Если долл.карта,то USD в Pln по курсу платежной системы,а если пользуешь гривневую ,то гривну в долл.по курсу банка?
Додано: Пон 19 сер, 2019 05:08
Re: Лучшие карты для оплаты заграницей
По платежным картам Привата
Из этого следует...
Якщо валюта операції за гривневою платіжною карткою USD, EUR або RUB, то конвертація у валюту рахунку платіжної картки проводиться за курсом ПриватБанку: USD -> UAH, EUR -> UAH, RUB -> UAH («валюта операції» -> «валюту рахунку»). Конвертація не відбувається, якщо валюта операції (USD, EUR або RUB) відповідає валюті рахунку картки: USD = USD, EUR = EUR, RUB = RUB.
Якщо валюта операції за платіжною карткою відрізняється від валют USD, EUR або RUB, то конвертація — за курсами міжнародних платіжних систем Visa/mastercard через розрахункову валюту USD, наприклад: PLN -> USD -> UAH, GBP -> USD -> EUR, CZK -> USD = USD («валюта операції» -> «розрахункова валюта» -> «валюту рахунку»). Розрахункова валюта = валюта BIN чи білінґова валюта.
Додано: Пон 19 сер, 2019 08:02
Re: Лучшие карты для оплаты заграницей
Конкорд ещё не берёт комиссию за конвертацию.
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