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Лучшие карты для
оплаты заграницей

Лучшие карты для оплаты заграницей
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Питання, що пов'язані з банківськими картками
  #<1 ... 5678
Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2019 13:39

  aleksmih написав:Для поездки в Польшу какие карты лучше и в какой валюте?
В наличии :Б5,Weekend ТАСа,зарплатная Ощада,для выплат Привата,Моно,Укргаз.

Приват и Моно
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Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2019 14:20

Re: Лучшие карты для оплаты заграницей

aleksmih, заграницу отдавайте предпочтению современным платёжным картам (с чипом и бесконтактом) и желательно персонифицированные (именем и фото).

Если оплачивать гривневой картой, то я бы отдал предпочтение monobank и в крайнем случае — Привату. Если будите оплачивать валютными картами USD, EUR, то Weekend.
Про Укргаз ничего не скажу.

monobank хороши тем, что карта
MASolomko
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Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2019 14:41

  aleksmih написав:Для поездки в Польшу какие карты лучше и в какой валюте?
В наличии :Б5,Weekend ТАСа,зарплатная Ощада,для выплат Привата,Моно,Укргаз.

в Вашем наборе любая карта привата в грн. или в долл. - лучше если это GOLD (будет ревордс)

ещё лучше кредо злотивка (в злотых)

З.Ы.
:!: при этом очень не выгодно будет использовать карты привата если счёт карты в эвро
ТАСя (UAH 17,75%), cib(EUR 4%)\\\ КО-КО&Сима///50 дней теста - делюсь текущими впечатление от мудокарты
:!: https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
uaprofi
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Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2019 14:51

Re: Лучшие карты для оплаты заграницей

  uaprofi написав:при этом очень не выгодно будет использовать карты привата если счёт карты в эвро
Почему?
Конвертации через USD не будет.
MASolomko
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Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2019 15:23

  MASolomko написав:
  uaprofi написав:при этом очень не выгодно будет использовать карты привата если счёт карты в эвро
Почему?
Конвертации через USD не будет.

будет как обычно USD ---> pln (по курсу платёжной системы)
но перед этим они EUR переведут в USD по курсу банка
З.Ы.
самое прогнозируемое у привата для зарубежной экзотики - это долларовая карта
ТАСя (UAH 17,75%), cib(EUR 4%)\\\ КО-КО&Сима///50 дней теста - делюсь текущими впечатление от мудокарты
:!: https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
uaprofi
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Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2019 01:54

  uaprofi написав:
  MASolomko написав:
  uaprofi написав:при этом очень не выгодно будет использовать карты привата если счёт карты в эвро
Почему?
Конвертации через USD не будет.

будет как обычно USD ---> pln (по курсу платёжной системы)
но перед этим они EUR переведут в USD по курсу банка
З.Ы.
самое прогнозируемое у привата для зарубежной экзотики - это долларовая карта

Спасибо всем.Если долл.карта,то USD в Pln по курсу платежной системы,а если пользуешь гривневую ,то гривну в долл.по курсу банка?
aleksmih
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2019 05:08

Re: Лучшие карты для оплаты заграницей

По платежным картам ПриватаЗображення

Из этого следует...
Якщо валюта операції за гривневою платіжною карткою USD, EUR або RUB, то конвертація у валюту рахунку платіжної картки проводиться за курсом ПриватБанку: USD -> UAH, EUR -> UAH, RUB -> UAH («валюта операції» -> «валюту рахунку»). Конвертація не відбувається, якщо валюта операції (USD, EUR або RUB) відповідає валюті рахунку картки: USD = USD, EUR = EUR, RUB = RUB.

Якщо валюта операції за платіжною карткою відрізняється від валют USD, EUR або RUB, то конвертація — за курсами міжнародних платіжних систем Visa/mastercard через розрахункову валюту USD, наприклад: PLN -> USD -> UAH, GBP -> USD -> EUR, CZK -> USD = USD («валюта операції» -> «розрахункова валюта» -> «валюту рахунку»). Розрахункова валюта = валюта BIN чи білінґова валюта.
MASolomko
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Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2019 08:02

Re: Лучшие карты для оплаты заграницей

Конкорд ещё не берёт комиссию за конвертацию.
Amid
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2019 10:36

Re: Лучшие карты для оплаты заграницей

Amid, по каким картам?
MASolomko
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Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2019 11:00

MASolomko
Инджой
Amid
 
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