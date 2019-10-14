как их получить?
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Питання, що пов'язані з банківськими картками
Додано: Сер 02 жов, 2019 00:28
как их получить?
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%)
Додано: Сер 02 жов, 2019 00:32
uaprofi
нужно пройти идентификация
Додано: Сер 02 жов, 2019 02:15
Додано: Пон 02 гру, 2019 23:40
валютная карта
Здравствуйте! Планирую несколько месяцев прожить в Испании, хочу сделать валютную евровую карточку, чтобы там на месте ее использовать. Подскажите пожалуйста в каком банке ее выгодней всего делать?
Додано: Сер 04 гру, 2019 10:17
Re: Лучшие карты для оплаты заграницей
be2be, профиль использования (только оплата в магазинах) или ещё и снятие налички?
Как будите её пополнять?
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