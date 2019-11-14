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Лучшие карты для
оплаты заграницей

Лучшие карты для оплаты заграницей
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Питання, що пов'язані з банківськими картками
  #<1 ... 78910
Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 00:28

  proftpd66 написав:Тогда исходя их этого надо пользоваться оффшорной картой. Хуяндекс RUR или Пионер. Там не может быть овердрафт.

Какое Ваше мнение?

как их получить?
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%)
uaprofi
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 00:32

uaprofi
https://money.yandex.ru/
нужно пройти идентификация


https://www.google.com.ua/search?q=пионер+платежная+система
proftpd66
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 02:15

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proftpd66
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Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2019 23:40

валютная карта

Здравствуйте! Планирую несколько месяцев прожить в Испании, хочу сделать валютную евровую карточку, чтобы там на месте ее использовать. Подскажите пожалуйста в каком банке ее выгодней всего делать?
be2be
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2019 10:17

Re: Лучшие карты для оплаты заграницей

be2be, профиль использования (только оплата в магазинах) или ещё и снятие налички?
Как будите её пополнять?
MASolomko
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Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2020 09:38

  Stringer написав:
1. Виза Платинум Укрэксимбанк, доллар и/или евро, в зависимости наличия на пути еврозоны - кешбек 5% минус возможный 1% конвертации


Добрый день! Но кешбек по этой карте идет ведь не гривнами, а бонусами, куда потом можно их потратить? особенно если много набить регулярными большими платежами с этой карты. Спасибо за ответ
biktop_p
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Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2020 20:15

  biktop_p написав:
  Stringer написав:
1. Виза Платинум Укрэксимбанк, доллар и/или евро, в зависимости наличия на пути еврозоны - кешбек 5% минус возможный 1% конвертации


Добрый день! Но кешбек по этой карте идет ведь не гривнами, а бонусами, куда потом можно их потратить? особенно если много набить регулярными большими платежами с этой карты. Спасибо за ответ

Оплатить коммуналку, мобильную связь или взять сертификаты в супермаркеты
+100 грн за открытие Коко Кард с кешбеком в банке Форвард - http://lx4.me/c/Lu5e5LL8
+ 50 грн к бонусу на депозит! Промокод F9GZULI
    на https://minfin.com.ua/deposits/bonus/
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