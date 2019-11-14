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Лучшие карты для оплаты заграницей
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Питання, що пов'язані з банківськими картками
Додано: Сер 02 жов, 2019 00:28
proftpd66 написав:
Тогда исходя их этого надо пользоваться оффшорной картой. Хуяндекс RUR или Пионер. Там не может быть овердрафт.
Какое Ваше мнение?
как их получить?
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%)
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Додано: Сер 02 жов, 2019 00:32
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Додано: Сер 02 жов, 2019 02:15
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Додано: Пон 02 гру, 2019 23:40
Здравствуйте! Планирую несколько месяцев прожить в Испании, хочу сделать валютную евровую карточку, чтобы там на месте ее использовать. Подскажите пожалуйста в каком банке ее выгодней всего делать?
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be2be
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Додано: Сер 04 гру, 2019 10:17
be2be, профиль использования (только оплата в магазинах) или ещё и снятие налички?
Как будите её пополнять?
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Додано: Пон 13 січ, 2020 09:38
Stringer написав:
1. Виза Платинум Укрэксимбанк, доллар и/или евро, в зависимости наличия на пути еврозоны - кешбек 5% минус возможный 1% конвертации
Добрый день! Но кешбек по этой карте идет ведь не гривнами, а бонусами, куда потом можно их потратить? особенно если много набить регулярными большими платежами с этой карты. Спасибо за ответ
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biktop_p
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Додано: Пон 13 січ, 2020 20:15
biktop_p написав: Stringer написав:
1. Виза Платинум Укрэксимбанк, доллар и/или евро, в зависимости наличия на пути еврозоны - кешбек 5% минус возможный 1% конвертации
Добрый день! Но кешбек по этой карте идет ведь не гривнами, а бонусами, куда потом можно их потратить? особенно если много набить регулярными большими платежами с этой карты. Спасибо за ответ
Оплатить коммуналку, мобильную связь или взять сертификаты в супермаркеты
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