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Лучшие карты для
оплаты заграницей

Лучшие карты для оплаты заграницей
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Питання, що пов'язані з банківськими картками
  #<1 ... 78910
Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 01:28

  proftpd66 написав:Тогда исходя их этого надо пользоваться оффшорной картой. Хуяндекс RUR или Пионер. Там не может быть овердрафт.

Какое Ваше мнение?

как их получить?
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%)
uaprofi
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 01:32

uaprofi
https://money.yandex.ru/
нужно пройти идентификация


https://www.google.com.ua/search?q=пионер+платежная+система
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Ukreximbank или смерть! :)
proftpd66
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 03:15

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viewtopic.php?p=4760580#p4760580
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Ukreximbank или смерть! :)
proftpd66
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Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2019 00:40

валютная карта

Здравствуйте! Планирую несколько месяцев прожить в Испании, хочу сделать валютную евровую карточку, чтобы там на месте ее использовать. Подскажите пожалуйста в каком банке ее выгодней всего делать?
be2be
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2019 11:17

Re: Лучшие карты для оплаты заграницей

be2be, профиль использования (только оплата в магазинах) или ещё и снятие налички?
Как будите её пополнять?
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
  • 50 ₴ — monobank ► monobank.ua/r/XZ8c6 || А-Банк ► Зелена, a-bank.com.ua/t?a=53CA54RRMBX0 || tasbank — Велика5 ► PM
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MASolomko
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Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2020 10:38

  Stringer написав:
1. Виза Платинум Укрэксимбанк, доллар и/или евро, в зависимости наличия на пути еврозоны - кешбек 5% минус возможный 1% конвертации


Добрый день! Но кешбек по этой карте идет ведь не гривнами, а бонусами, куда потом можно их потратить? особенно если много набить регулярными большими платежами с этой карты. Спасибо за ответ
biktop_p
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Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2020 21:15

  biktop_p написав:
  Stringer написав:
1. Виза Платинум Укрэксимбанк, доллар и/или евро, в зависимости наличия на пути еврозоны - кешбек 5% минус возможный 1% конвертации


Добрый день! Но кешбек по этой карте идет ведь не гривнами, а бонусами, куда потом можно их потратить? особенно если много набить регулярными большими платежами с этой карты. Спасибо за ответ

Оплатить коммуналку, мобильную связь или взять сертификаты в супермаркеты
Stringer
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 тра, 2020 13:04

Планирую поездку за границу на пару недель, почитал рейтинг https://finance.ua/ua/cards/travel-rating №1 заняла Кредитна картка FAMIGLIA от Правекса.
Никогда с этой канторой дел не имел.
Подкупают 2 опции: Отсутствие комиссии за конвертацию и Снятие наличных без комиссии.
Но, самое интересное, что на сайте банка об этом ни слова не сказано.
В принципе есть обычная КДВ Привата (который тоже комиссию за конвертацию не рубит за рубежом). Есть ли смысл с Правексом заморачиваться?
MrDime
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 тра, 2020 13:15

  MrDime написав:Планирую поездку за границу на пару недель, почитал рейтинг https://finance.ua/ua/cards/travel-rating №1 заняла Кредитна картка FAMIGLIA от Правекса.
Никогда с этой канторой дел не имел.
Подкупают 2 опции: Отсутствие комиссии за конвертацию и Снятие наличных без комиссии.
Но, самое интересное, что на сайте банка об этом ни слова не сказано.
В принципе есть обычная КДВ Привата (который тоже комиссию за конвертацию не рубит за рубежом). Есть ли смысл с Правексом заморачиваться?

Ради одной поездки покупать одну из самых дорогих карт?
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Повідомлення Додано: Вів 26 тра, 2020 13:20

Re: Лучшие карты для оплаты заграницей

  MrDime написав:Отсутствие комиссии за конвертацию

У многих так.
  MrDime написав:Есть ли смысл с Правексом заморачиваться?

Не имеет, особенно учитывая тот факт, что Вас интересуют фактически 2 момента, которые можно найти у бесплатных карт.
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка https://tinyurl.com/s3qvmlr - 25 грн за регистрацию и оплату на Easypay
ingtrans
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