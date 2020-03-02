как их получить?
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Питання, що пов'язані з банківськими картками
Додано: Сер 02 жов, 2019 01:28
как их получить?
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%)
Додано: Сер 02 жов, 2019 01:32
uaprofi
нужно пройти идентификация
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn Ukreximbank или смерть!
Додано: Сер 02 жов, 2019 03:15
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn Ukreximbank или смерть!
Додано: Вів 03 гру, 2019 00:40
валютная карта
Здравствуйте! Планирую несколько месяцев прожить в Испании, хочу сделать валютную евровую карточку, чтобы там на месте ее использовать. Подскажите пожалуйста в каком банке ее выгодней всего делать?
Додано: Сер 04 гру, 2019 11:17
Re: Лучшие карты для оплаты заграницей
be2be, профиль использования (только оплата в магазинах) или ещё и снятие налички?
Как будите её пополнять?
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
Додано: Пон 13 січ, 2020 10:38
Добрый день! Но кешбек по этой карте идет ведь не гривнами, а бонусами, куда потом можно их потратить? особенно если много набить регулярными большими платежами с этой карты. Спасибо за ответ
Додано: Пон 13 січ, 2020 21:15
Оплатить коммуналку, мобильную связь или взять сертификаты в супермаркеты
Додано: Вів 26 тра, 2020 13:04
Планирую поездку за границу на пару недель, почитал рейтинг https://finance.ua/ua/cards/travel-rating №1 заняла Кредитна картка FAMIGLIA от Правекса.
Никогда с этой канторой дел не имел.
Подкупают 2 опции: Отсутствие комиссии за конвертацию и Снятие наличных без комиссии.
Но, самое интересное, что на сайте банка об этом ни слова не сказано.
В принципе есть обычная КДВ Привата (который тоже комиссию за конвертацию не рубит за рубежом). Есть ли смысл с Правексом заморачиваться?
Додано: Вів 26 тра, 2020 13:15
Ради одной поездки покупать одну из самых дорогих карт?
Додано: Вів 26 тра, 2020 13:20
Re: Лучшие карты для оплаты заграницей
У многих так.
Не имеет, особенно учитывая тот факт, что Вас интересуют фактически 2 момента, которые можно найти у бесплатных карт.
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка https://tinyurl.com/s3qvmlr - 25 грн за регистрацию и оплату на Easypay
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