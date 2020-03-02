Лучшие карты для оплаты заграницей

В статье написано, что она "условно бесплатная", т.е. какое-то количество операций или какую-то сумму тратишь и платить за карту не надо. Хотя, опять же честно говоря, на сайте Правекса указано лишь: "Вартість від 3 900 грн./рік"
Я не указывал, но среди приятных "+" там 8% на остаток по карте, что ИМХО тоже немаловажно.
Но, ок. Что посоветуете тогда, для рассчетов за рубежом на протяжении нескольких недель: автобаны, супермаркеты (Европа)?
2 критерия важных имеет для меня значение:
- отсутствие комиссии за конвертацию
- кешбек или % на остаток