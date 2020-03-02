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Лучшие карты для
оплаты заграницей

Лучшие карты для оплаты заграницей
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Питання, що пов'язані з банківськими картками
  #<1 ... 891011
Повідомлення Додано: Вів 26 тра, 2020 14:28

Re: Лучшие карты для оплаты заграницей

  Stringer написав:Ради одной поездки покупать одну из самых дорогих карт?

В статье написано, что она "условно бесплатная", т.е. какое-то количество операций или какую-то сумму тратишь и платить за карту не надо. Хотя, опять же честно говоря, на сайте Правекса указано лишь: "Вартість від 3 900 грн./рік"
  ingtrans написав:Не имеет, особенно учитывая тот факт, что Вас интересуют фактически 2 момента, которые можно найти у бесплатных карт.

Я не указывал, но среди приятных "+" там 8% на остаток по карте, что ИМХО тоже немаловажно.
Но, ок. Что посоветуете тогда, для рассчетов за рубежом на протяжении нескольких недель: автобаны, супермаркеты (Европа)?
2 критерия важных имеет для меня значение:
- отсутствие комиссии за конвертацию
- кешбек или % на остаток
MrDime
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 тра, 2020 14:34

MrDime
Если не хотите заморачиваться, то моно самый простой вариант:
- 10% на остаток
- курс обмена нормальный и без комиссии
- кешбек по двум категориям
Есть варианты получше, но там много нюансов, в которые надо вникать
Stringer
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 тра, 2020 14:55

MrDime
Кредитка Максимум от Альфы :idea:
Кешбэк по нескольким категориям
Нет комисс за конвертацию, но используется свой коммерч курс.Главное не нарваться на DCC в неЕврозоне 8)
Свои закинете на сбер под 9% и прибережете для погашения задолженности после поездки

А можете взять дебетовый Пакет (грн+евро) и онлайн-конвертить валюту через ИБ
Карты тоже участвуют в программе кешбэка
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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  #<1 ... 891011
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