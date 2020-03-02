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Лучшие карты для оплаты заграницей
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Питання, що пов'язані з банківськими картками
Додано: Вів 26 тра, 2020 14:28
Stringer написав:
Ради одной поездки покупать одну из самых дорогих карт?
В статье написано, что она "условно бесплатная", т.е. какое-то количество операций или какую-то сумму тратишь и платить за карту не надо. Хотя, опять же честно говоря, на сайте Правекса указано лишь: "Вартість від 3 900 грн./рік"
ingtrans написав:
Не имеет, особенно учитывая тот факт, что Вас интересуют фактически 2 момента, которые можно найти у бесплатных карт.
Я не указывал, но среди приятных "+" там 8% на остаток по карте, что ИМХО тоже немаловажно.
Но, ок. Что посоветуете тогда, для рассчетов за рубежом на протяжении нескольких недель: автобаны, супермаркеты (Европа)?
2 критерия важных имеет для меня значение:
- отсутствие комиссии за конвертацию
- кешбек или % на остаток
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MrDime
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Додано: Вів 26 тра, 2020 14:34
MrDime
Если не хотите заморачиваться, то моно самый простой вариант:
- 10% на остаток
- курс обмена нормальный и без комиссии
- кешбек по двум категориям
Есть варианты получше, но там много нюансов, в которые надо вникать
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Додано: Вів 26 тра, 2020 14:55
MrDime
Кредитка Максимум от Альфы
Кешбэк по нескольким категориям
Нет комисс за конвертацию, но используется свой коммерч курс.Главное не нарваться на DCC в неЕврозоне
Свои закинете на сбер под 9% и прибережете для погашения задолженности после поездки
А можете взять дебетовый Пакет (грн+евро) и онлайн-конвертить валюту через ИБ
Карты тоже участвуют в программе кешбэка
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: Вів 26 тра, 2020 16:17
MrDime написав:
В статье написано, что она "условно бесплатная", т.е. какое-то количество операций или какую-то сумму тратишь и платить за карту не надо. Хотя, опять же честно говоря, на сайте Правекса указано лишь: "Вартість від 3 900 грн./рік"
50к грн ежедневный остаток на счету. Собирались, кажется, повысить до 75к, но, вроде, пока передумали.
MrDime написав:
Я не указывал, но среди приятных "+" там 8% на остаток по карте, что ИМХО тоже немаловажно.
Проскакивала информация, что скоро будет 6%, но я особого внимание не обратил, с какой даты.
MrDime написав:
Что посоветуете тогда, для рассчетов за рубежом на протяжении нескольких недель: автобаны, супермаркеты (Европа)?
2 критерия важных имеет для меня значение:
- отсутствие комиссии за конвертацию
- кешбек или % на остаток
Если нужен незатейливый вариант без лишней возни, то я +1 к моно. На продуктовые супермаркеты выбрать соответствующую категорию кешбэка (2% грязными за свои или 1% за кредитные).
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка https://tinyurl.com/s3qvmlr - 25 грн за регистрацию и оплату на Easypay
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ingtrans
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