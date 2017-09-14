Скільки заробляють робітники в Німеччині (інфографіка)

Та... Непогані зарплати.
Єдине, що кепсько – ціни на Заході...
Десь так втричі більші за наші (див. індекс біг-мака і коеф.паритету: Коеф.паритету країн світу за 2015р. Новий "рекорд" України.
)
Та ще закордонним працівникам платять менше? В рази? Мабуть...
Але якби заробляти там (живучи дуже економно), а витрачати тут – то було би ідеально.
Наприклад:
1) жити на малюсінькій площі в капсульному готелі;
2) їсти здорові й дешеві (навіть там, якоюсь мірою?) крупи;
3) ходити на роботу пішки (через парк-ліс) чи на велосипеді?
... і збирати на життя в Україні.
Та є питання – чи здатні люди до суттєвої економії, задля відкладеної вигоди? Задля довготривалих заощаджень?
Бо у житті (як пересічних, так і непересічних) – надто часто важко буває віднайти логіку...
От я, наприклад, не міг збагнути, чому люди у фант.фільмі "Час" витрачали всі свої запаси (зазвичай 1 день на ручному таймері) і доводили себе до смерті. І, водночас, могли заплатити 15хв!? за чашку типу "кави"...
Де тут сенс???
Як можна, маючи день до смерті, витрачати стільки того дня на всіляке лайно!?
Як можна так жити й навіть не намагатись збільшити запас...
От я свої заощадження почав рахувати також і у роках.
Знаю середні витрати (у прож.мін.) за останні роки. Округлив їх. І знаю на скільки років має вистачити (на нинішньому рівні), якщо вдало зберігатиму гроші від інфляції.
От я можу щось "таке і сяке" купити, але, водночас, розумію, що це буде х.х років життя.
Але, чомусь, існують люди, описані Чейзом у книзі "Без грошей ви мертві" – що можуть миттю розтратити значні запаси і тупо здохнути...
Потік грошей в Україну (від заробітчан) ніби натякає, що не все погано.
Та й тут ринок праці покращується, коли люди виїздять.
Але все це можна було би організувати й краще: вивозити людей цілими бригадами, роз'яснювати їм вигоди відкладених витрат, надавати супер-малометражне житло з хорошою звукоїзоляцією...
Та чи сподобається місцевим такий стан справ, таке посилене викачування грошей заробітчанами?
Зараз можуть терпіти. Бо вигідно: приїхали, поробили важку працю, майже все пропили і проїли – ї поїхали додому, втомлені, замучені. З дрібкою грошей, яка, мабуть, й не покриває навіть втрати здоров'я. Й може ще й на якійсь євроблясі, яку якраз треба було "утилізувати"...
А чи ж не забагато податків ми (всі!) платимо? В рази більше власних витрат!!! https://forum.finance.ua/topic218809.html
Бонус до депо, ПромоКод: 8VHWSIY