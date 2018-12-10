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ТОП 3 способа пополнить
карту Monobank бесплатно

ТОП 3 способа пополнить карту Monobank бесплатно
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Питання, що пов'язані з банківськими картками
Повідомлення Додано: Вів 14 тра, 2019 16:18

ТОП 3 способа пополнить карту Monobank бесплатно


В этом видео мы рассказываем как пополнить карту monobank совершенно бесплатно:
1. Через терминалы Ibox
2. Отделения Универсал банка или Таскомбанка
3. Через переводы shake to pay

С ув.
Ірина_
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Додам від себе що теж без проблем і комісій поповнюється в А-Банку
borsh4
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2019 07:48

Почему то в этом "ТОП 3" нет самого простого и очевидного способа:
через приложение моно с другой карты.
mustbe
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Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2019 10:35

  mustbe написав:Почему то в этом "ТОП 3" нет самого простого и очевидного способа:
через приложение моно с другой карты.


тому, що ряд банків - емітентів карток, бере за це комісію
ВТБ банк - шахрай.
27.10.2010року введено 12% комісію за поповнення власного депо. http://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=779489. Хто не відстоює своє право - втрачає його. Развалинами ВТБ удовлетворен
Betis_ck
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Повідомлення Додано: П'ят 28 чер, 2019 06:26

  Betis_ck написав:
  mustbe написав:Почему то в этом "ТОП 3" нет самого простого и очевидного способа:
через приложение моно с другой карты.


тому, що ряд банків - емітентів карток, бере за це комісію

А все остальные - не берут
mustbe
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Повідомлення Додано: П'ят 28 чер, 2019 07:16

неплохо бы вести обновляемую табличку кто берёт кто не берёт...
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 28 чер, 2019 07:47

Re: ТОП 3 способа пополнить карту Monobank бесплатно

vitaliian, http://4pda.ru/forum/index.php?s=&showt ... p=79026651
MASolomko
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Повідомлення Додано: П'ят 28 чер, 2019 08:56

MASolomko мерси

и так по слухам из открытых источников не берут комиссию:
Мегабанк
ОТП Банк
Укрсиббанк
Альфабанк
Пивденный
МТБ (Марфин)
Credit Agricole
ПУМБ
Индустриал
Укргазбанк
Укрексімбанк

без комиссии с терминалов IBOX и ТАСКОМБАНКА, кассы ТАСКОМБАНКА, Universal Bank и А-Банка

прикольно видеть что
Тасскомбанк чере р2р из приложения моно берёт 0.5%
vitaliian
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