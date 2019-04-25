Яку відповідальність передбачає Закон про українську мову
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shapo написав: В Израиле и медсестра , и врач, причем любой - сабра, араб, бывший русский и т.д. знают набор фраз минимум на пяти-шести языках т.к. приходят самые разные пациенты. Историю болезни в компьютере врач пишет на иврите, а обучаются врачи в основном по американским методикам на английском
Не набор фраз знать, а сдать полноценный экзамен на знание иврита для медсестёр. Не вы один в Израиле бывали. Не у вас одного знакомые есть в Израиле
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский ""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
mephala написав:ruvex да не во всех сферах епт. список четко ограничен. почитайте же Раздел 5. причем закон четко разграничивает кто обязан говорить на гос языке а кто может захотеть общения на удобном ему языке. плюс есть Раздел 3. Который тоже четко расписывает кто что обязан.
Почитав Закон я не вижу где очерченные сферы пересекутся с вашей приватной жизнью.
Изначально, что можно увидеть в моем сообщении, я акцентировал внимание на противоречии принятого закона и Конституции в части гарантии "свободного развития, использования и защиты русского, других языков национальных меньшинств Украины." Вы же акцентируете внимание на сферах, в которых обязателен государственный язык (все сферы) согласно закона и утверждаете, что они не пересекутся с приватной жизнью. В конечном итоге "процитировали" своими словами Раздел 1, Статью вторую, пункт 2 закона:
2. Дія цього Закону не поширюється на сферу приватного спілкування та здійснення релігійних обрядів.
что и так является исключением в законе.
п.с. Да раздел третий четко не указывает обязательное владение государственным языком депутатов ВРУ, но вменяет эту обязанность для:
2) депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим, депутати місцевих рад, посадові особи органів місцевого самоврядування;
ruvex давайте для начала определимся как вы понимаете термины заложенные в Конституцию: 1) развитие языков 2) использование языков 3) защита языков что бы уже до конца понимать противоречие с новым Законом
И таки если сферы перечислены - это не все сферы. Тут я не согласен категорически с вашей вольной интерпретацией. Это четко очерченный перечень публичных сфер.
mephala написав:ruvex давайте для начала определимся как вы понимаете термины заложенные в Конституцию: 1) развитие языков 2) использование языков 3) защита языков что бы уже до конца понимать противоречие с новым Законом
И таки если сферы перечислены - это не все сферы. Тут я не согласен категорически с вашей вольной интерпретацией. Это четко очерченный перечень публичных сфер.
Развитие языка - какие либо изменения, которые так или иначе ведут к совершенствованию способностей языка (выражению), в следствии приспособления оного к растущим потребностям общения. И т.д. Но думаю сейчас не стоит задача экзаменации. В свою очередь интерес вызывает вопрос Вашего понимания сферы "приватной" и "суспільной". Так как явно утверждаете, что очерченные сферы и приватная жизнь не пересекаются, что согласно закона означает существование влияния ограничения на любую из перечисленных сфер. Для лучшего понимания, ни я ни кто либо другой не могут развивать способности своего языка в сфере культуры.
Что касается Конституции.
Статья 22. Права и свободы человека и гражданина, закрепленные настоящей Конституцией, не являются исчерпывающими. Конституционные права и свободы гарантируются и не могут быть упразднены. При принятии новых законов или внесении изменений в действующие законы не допускается сужение содержания и объема существующих прав и свобод.
-- запретить русский язык, по Конституции Украины – невозможно.
Статья 24. Граждане имеют равные конституционные права и свободы и равны перед законом. Не может быть привилегий или ограничений по признакам расы, цвета кожи, политических, религиозных и иных убеждений, пола, этнического и социального происхождения, имущественного положения, места жительства, по языковым или иным признакам.
-- Нет расизму и сегрегации.
Что до Вашей категоричности. Одно не следует из другого. С таким же успехом можно аргументировать вторым пунктом, который очерчивает сферы где закон не применяется.
2. Дія цього Закону не поширюється на сферу приватного спілкування та здійснення релігійних обрядів.
Какие же сферы по вашему категорическому несогласию не учтены?
shapo написав: В Израиле и медсестра , и врач, причем любой - сабра, араб, бывший русский и т.д. знают набор фраз минимум на пяти-шести языках т.к. приходят самые разные пациенты. Историю болезни в компьютере врач пишет на иврите, а обучаются врачи в основном по американским методикам на английском
Не набор фраз знать, а сдать полноценный экзамен на знание иврита для медсестёр. Не вы один в Израиле бывали. Не у вас одного знакомые есть в Израиле
Чушь собачья. Сын сдавал подтверждение диплома врача (ришайон) на русском, иврит изучал по ходу и отдельно никогда не сдавал
ruvex написав:Считаю, что подражание в общем своем смысле есть результат сегодняшнего положения в стране, только с разными метаниями и уклонами. Полемика про Израиль с моей стороны будет не объективна, в связи с отсутствием реального представления о тамошних условиях и быте.
Ваш оппонент вообще никакого понятия не имеет о Израиле, но при этом размахивает ивритом зачем-то сравнивая его с украинским.
Это ведь не повод для уважающего себя человека уподобляться, правда?
ruvex кончайте писать простынь мне самому что ли делить вашу простынь на смысловые части? я не даром сделал три пункта. и хотел что бы вы по каждому из них указали в чем они противоречат новому Закону. это не экзаменовка. если вы что то считаете - то конкретизируйте а не пишите общими фразами.