Яку відповідальність передбачає Закон про українську мову

конкретно где в Законе это прописано благодаря чему у вас нет этой возможности?
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Додано: Сер 22 тра, 2019 23:34
конкретно где в Законе это прописано благодаря чему у вас нет этой возможности?
Додано: Чет 23 тра, 2019 00:38
Вообще-то это, вроде, следует из того, что Вы изложили в viewtopic.php?p=4672267#p4672267.
Ну и второе. Я, правда, редко хожу в кино, так что, возможно, ошибаюсь, но, по-моему, в русскоязычном Харькове давно нет фильмов на русском языке.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, bub-har"ом
Yuri_T, Вася - бан.
Додано: Чет 23 тра, 2019 08:44
Первое. Оставьте уже мою логику в покое.
Второе. По поводу ВРУ и китайца, согласно закону депутаты ВРУ не должен владеть украинским, о чем мы уже говорили, но Вы принципиально это упускаете.
Третье. Закон не выполняет и сужает функции закрепленные в Конституции и главный постулат - закон один для всех.
И последнее. По поводу пожеланий, оставьте их при себе.
И если не умеете дискутировать без перехода на личности (с этого начали в первом своем сообщении, этим и закончили) то не стоит и начинать.
В качестве эпилога. Необходимо развивать экономику, социальную сферу, улучшать комфортность жизни, тогда знать язык и развиваться захотят не только оставшиеся граждане, но и будут приезжать назад. И никакими одиозными законами и назиданиями с принуждением иного, нежели повальная миграция из-за отсутствия комфортной жизни не добиться. В подобном случае это вызовет только отторжение.
Black Jack - White Business
Додано: Чет 23 тра, 2019 21:12
так где там запрет на показ фильмов на языках отличных от государственного?
от читаю закон и не вижу что бы было написано - запрещаем показ кинофильмов на языках отличных от украинского
Додано: Чет 23 тра, 2019 21:21
хорошо. оставим логику в покое.
но поясните в чем Закон нарушает Конституцию?
читаем ее:
"Применение языков в Украине гарантируется Конституцией Украины и определяется законом"
Закон определил применение языка как того требует Конституция? Определил. Что вы еще от него хотите?
Читайте пояснения 10й статьи которые давал КС.
По поводу того что в этот Закон не включили депутатов ВР - ну видать себя любимых они решили не включать. И надеюсь Зеля заставит их тоже там быть.
Хотя возможен вариант что для депутатов ВР уже есть отдельный Закон и решили не создавать дубляж.
И в качестве эпилога. Почитайте все же про Израиль. Тогда отпадут утверждения по типу все *** главно экономика. Подобное утверждение для людей ограниченных своим желудком. Если не сказать хуже.
Додано: Чет 23 тра, 2019 23:59
как то раньше не обратил внимание на эту фразу.
т.е. когда раньше в стране с 80% украинцев была ситуация присутсвия 90% контента на русском вы не замечали ущемления прав основного количества населения? забавно.
т.е. по вашему с таким засилием русского контента 80% населения страны благополучно развивали свою культуру? почему вы раньше не трясли на всех углах Конституцией вещая про ущемление прав украинцев? Мол Конституция гарантирует развитие всех языков а за таким засилием русского контента нет развития другим языкам?
или вас сильно раздражает что при 80% украинцев в стране им дали 90% времени в кинотеатрах для просмотра фильмов на своем национальном языке?
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