Яку відповідальність передбачає Закон про українську мову

Додано: Чет 23 тра, 2019 08:44

mephala написав: А по поводу ВРУ и китайца - так это согласно вашей логики он что захочет то и будет делать так как его нельзя ущемлять. А согласно Закона который уже давно действует там все четко регламентировано. Не находите что он тоже ущемляет права? Не хотите поднять весь перечень законов которые "ущемляют"? А по поводу ВРУ и китайца - так это согласно вашей логики он что захочет то и будет делать так как его нельзя ущемлять. А согласно Закона который уже давно действует там все четко регламентировано. Не находите что он тоже ущемляет права? Не хотите поднять весь перечень законов которые "ущемляют"?

Первое. Оставьте уже мою логику в покое.Второе. По поводу ВРУ и китайца, согласно закону депутаты ВРУ не должен владеть украинским, о чем мы уже говорили, но Вы принципиально это упускаете.Третье. Закон не выполняет и сужает функции закрепленные в Конституции и главный постулат - закон один для всех.И последнее. По поводу пожеланий, оставьте их при себе.И если не умеете дискутировать без перехода на личности (с этого начали в первом своем сообщении, этим и закончили) то не стоит и начинать.В качестве эпилога. Необходимо развивать экономику, социальную сферу, улучшать комфортность жизни, тогда знать язык и развиваться захотят не только оставшиеся граждане, но и будут приезжать назад. И никакими одиозными законами и назиданиями с принуждением иного, нежели повальная миграция из-за отсутствия комфортной жизни не добиться. В подобном случае это вызовет только отторжение.