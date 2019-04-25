Яку відповідальність передбачає Закон про українську мову

mephala написав:freeze
как сказал рувекс оставим в стороне логику и наши желания.
обсудим Конституцию и какие права она дает гражданам.
так вот в 10й статье нет ни слова про исключения в виде госслужбы и образования.
Так вот я не даром задал свой вопрос ему про ЛЮБУЮ ситуацию.
Конституція України
Стаття 10.
Державною мовою в Україні є українська мова.
{ Офіційне тлумачення частини першої статті 10 див. в Рішенні Конституційного Суду N 10-рп/99 від 14.12.99 }
Держава забезпечує всебічний розвиток і функціонування української мови в усіх сферах суспільного життя на всій території України.В Україні гарантується вільний розвиток, використання і захист російської, інших мов національних меншин України.
Держава сприяє вивченню мов міжнародного спілкування.
Застосування мов в Україні гарантується Конституцією України та визначається законом.