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Кличко розповів, коли відкриється
автосполучення через...

Кличко розповів, коли відкриється автосполучення через...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 16 тра, 2019 10:22

Кличко розповів, коли відкриється автосполучення через...

Пропонуємо до обговорення:
За його словами, наступним етапом буде будівництво лінії метро на Троєщину.

Дивися повний текст Кличко розповів, коли відкриється автосполучення через Подільсько-Воскресенський міст.
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40 лет обещают.
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https://a.radikal.ru/a29/1905/5a/83d6e9fcd7bd.png

Посмотрите на этот мост со спутниковой карты.
Куда он уйдет слева, особенно метро?
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Чувствуется дыхание скорых выборов
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