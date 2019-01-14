За його словами, наступним етапом буде будівництво лінії метро на Троєщину.
Дивися повний текст Кличко розповів, коли відкриється автосполучення через Подільсько-Воскресенський міст.
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Додано: Чет 16 тра, 2019 10:22
Кличко розповів, коли відкриється автосполучення через...
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Дивися повний текст Кличко розповів, коли відкриється автосполучення через Подільсько-Воскресенський міст.
Додано: Чет 16 тра, 2019 10:38
Посмотрите на этот мост со спутниковой карты.
Куда он уйдет слева, особенно метро?
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