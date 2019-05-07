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Finance.ua: Програма
лояльності «Mastercard більше»

Finance.ua: Програма лояльності «Mastercard більше»
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Питання, що пов'язані з банківськими картками
Повідомлення Додано: П'ят 17 тра, 2019 14:54

Finance.ua: Програма лояльності «Mastercard більше»

Пропонуємо до обговорення:
Що це таке і як працює
«Mastercard Більше» - це бонусна програма для власників карток Mastercard. Вона працює вже третій рік, але багато людей досі про неї не знають. Ми розповімо, у чому її суть, як у ній зареєструватися і як скористатися.

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D2
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 тра, 2019 15:09

D2 зачем ветка ветки :?: Программа "Masterсard Більше"
Новенький штоль :lol:
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Мизантрóп
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