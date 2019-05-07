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Finance.ua: Програма лояльності «Mastercard більше»
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Питання, що пов'язані з банківськими картками
Додано: П'ят 17 тра, 2019 14:54
Пропонуємо до обговорення:
Що це таке і як працює
«Mastercard Більше» - це бонусна програма для власників карток Mastercard. Вона працює вже третій рік, але багато людей досі про неї не знають. Ми розповімо, у чому її суть, як у ній зареєструватися і як скористатися.
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Додано: П'ят 17 тра, 2019 15:09
D2
зачем ветка ветки Программа "Masterсard Більше"
Новенький штоль
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
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Мизантрóп
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