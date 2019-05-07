Finance.ua: 10 речей, які потрібно знати про кешбек

Все, що треба знати про найприємнішу функцію банківських карток
Кешбек (cashback) – корисна і надзвичайно приємна функція платіжної картки. Вона дозволяє її власнику повернути частину витрачених коштів. Ви розраховуєтесь карткою банку, а він, як плату за лояльність, повертає вам невеликий відсоток від суми кожної покупки. Все ніби просто. Але у кешбеку можуть бути свої особливості. Ми зібрали 10 речей, які варто знати тим, хто користується банківськими картками з кешбеком.
Дивися повний текст 10 речей, які потрібно знати про кешбек