Про це заявив прем'єр-міністр Володимир Гройсман в ефірі ICTV.
Дивися повний текст \"Ніхто не відчув\": Гройсман назвав суму, яку Україна заплатила за держборгом.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 21 тра, 2019 16:23
"Ніхто не відчув": Гройсман назвав суму, яку Україна...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст \"Ніхто не відчув\": Гройсман назвав суму, яку Україна заплатила за держборгом.
Додано: Вів 21 тра, 2019 16:23
Я ощутил когда банки закрывались пачками. Также ощутил когда коммуналка выросла в разы. Больше ощущать не хочу. "Дякую".
Додано: Вів 21 тра, 2019 16:50
cannabis_ua
зато ты точно не ощутил когда проели ЗВР и в долг еще взяли суммарно на 60 млрд$
Вот это правильно сделали, да?
А что тебя в этой жизни кроме себя любимого волнует вообще? Езжал бы в крым или на бомбас - там классно
Додано: Вів 21 тра, 2019 17:24
cannabis_ua А еще не ощутил, что правители в долг оказывается брали, а ощутил, что отдаёт население.
Додано: Вів 21 тра, 2019 20:13
Я вот не пойму, если им всем так там тяжело работать, какого лешего они туда так лезут? Гройсман - напиши заявление по собственному желанию... И иди с богом :)
|