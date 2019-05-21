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"Ніхто не відчув":
Гройсман назвав суму, яку Україна...

"Ніхто не відчув": Гройсман назвав суму, яку Україна...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 21 тра, 2019 16:23

"Ніхто не відчув": Гройсман назвав суму, яку Україна...

Пропонуємо до обговорення:
Про це заявив прем'єр-міністр Володимир Гройсман в ефірі ICTV.

Дивися повний текст \"Ніхто не відчув\": Гройсман назвав суму, яку Україна заплатила за держборгом.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 21 тра, 2019 16:23

Я ощутил когда банки закрывались пачками. Также ощутил когда коммуналка выросла в разы. Больше ощущать не хочу. "Дякую".
cannabis_ua
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Повідомлення Додано: Вів 21 тра, 2019 16:50

cannabis_ua
зато ты точно не ощутил когда проели ЗВР и в долг еще взяли суммарно на 60 млрд$
Вот это правильно сделали, да?
А что тебя в этой жизни кроме себя любимого волнует вообще? Езжал бы в крым или на бомбас - там классно
smart_analyst2017
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Повідомлення Додано: Вів 21 тра, 2019 17:24

cannabis_ua А еще не ощутил, что правители в долг оказывается брали, а ощутил, что отдаёт население.
romiks2009
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 тра, 2019 18:57

Чувствуется прекрасно, сидя в машине на дороге.
anton_gms
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 тра, 2019 20:13

Я вот не пойму, если им всем так там тяжело работать, какого лешего они туда так лезут? Гройсман - напиши заявление по собственному желанию... И иди с богом :)
agcsc
 
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