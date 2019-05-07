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Перевірте свій рівень
фінансової грамотності

Перевірте свій рівень фінансової грамотності
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 21 тра, 2019 16:55

Перевірте свій рівень фінансової грамотності

Пропонуємо до обговорення:
Щоб ваш день був не тільки корисним, а й цікавим, команда Finance.ua підготувала новий тест.

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Повідомлення Додано: Вів 21 тра, 2019 16:55

Величина % ставки не входит в полную стоимость кредита - что за глупость?
О каких "активах" идет речь в первом вопросе?
Это явные ошибки в тесте.
smart_analyst2017
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Повідомлення Додано: Вів 21 тра, 2019 17:01

  smart_analyst2017 написав:Величина % ставки не входит в полную стоимость кредита - что за глупость?
О каких "активах" идет речь в первом вопросе?
Это явные ошибки в тесте.


Согласен, налажали. Видимо, просто какой-то тест с ангийского перевели не читая и не думая.
Мда уж, кто бы мог подумать что (по версии финансов) покупка разных активов в Украине менее рисковано чем депозит в банке.
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