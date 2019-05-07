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Додано: Вів 21 тра, 2019 16:55
Перевірте свій рівень фінансової грамотності
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Дивися повний текст Перевірте свій рівень фінансової грамотності.
Додано: Вів 21 тра, 2019 16:55
Величина % ставки не входит в полную стоимость кредита - что за глупость?
О каких "активах" идет речь в первом вопросе?
Это явные ошибки в тесте.
Додано: Вів 21 тра, 2019 17:01
Согласен, налажали. Видимо, просто какой-то тест с ангийского перевели не читая и не думая.
Мда уж, кто бы мог подумать что (по версии финансов) покупка разных активов в Украине менее рисковано чем депозит в банке.
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