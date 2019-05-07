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Додано: Вів 21 тра, 2019 16:55
Перевірте свій рівень фінансової грамотності
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Перевірте свій рівень фінансової грамотності.
Додано: Вів 21 тра, 2019 16:55
Величина % ставки не входит в полную стоимость кредита - что за глупость?
О каких "активах" идет речь в первом вопросе?
Это явные ошибки в тесте.
Додано: Вів 21 тра, 2019 17:01
Согласен, налажали. Видимо, просто какой-то тест с ангийского перевели не читая и не думая.
Мда уж, кто бы мог подумать что (по версии финансов) покупка разных активов в Украине менее рисковано чем депозит в банке.
Додано: Вів 21 тра, 2019 19:30
И в вопросе о товарах и доходе тоже ошибка. Доходы тратятся не только на товары, но и на другое, например, на услуги ЖКХ. И если эта часть не дорожает, а остается постоянной, то при увеличении дохода в два раза остаток денег (после оплаты услуг ЖКХ и т.п.) будет больше, а значит, и подорожавших товаров можно будет купить не столько же, а больше, чем раньше.
Додано: Сер 22 тра, 2019 09:24
Тут в ответах ошибка или нет?
Вы взяли кредит на сумму 10 000 гривен. В каком случае вернёте меньшую сумму?
Или тест считает что 0,5%, это по-любому меньше уровня инфляции (она вообще-то и отрицательная иногда бывает), тогда почему 3% не меньше. Якась х...я малята.
Додано: Сер 22 тра, 2019 10:27
smart_analyst2017, лично я не поняла, о чем вы. Первый вопрос про вложения средств, причем тут "Величина % ставки не входит в полную стоимость кредита" о которой вы пишете. По-моему ваш вопрос и есть какая-то глупость.
Додано: Чет 23 тра, 2019 15:55
9 / 10, ... 1 фейл, т.я. там саме питання про 2х річний депозит недостатньо деталізовано
Додано: П'ят 24 тра, 2019 13:58
10 / 10 Отличный результат. У вас высокий уровень финансовой грамотности. бла-бла-бла
Явно переводили с английского.
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