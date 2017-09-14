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Омелян повідомив, скільки
кілометрів доріг...

Омелян повідомив, скільки кілометрів доріг...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2019 07:33

Омелян повідомив, скільки кілометрів доріг...

Пропонуємо до обговорення:
Про це йдеться на інфографіці, яку розмістив міністр інфраструктури Володимир Омелян на своїй сторінці в Facebook.

Дивися повний текст Омелян повідомив, скільки кілометрів доріг відремонтували за три роки (інфографіка).
R2
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Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2019 07:33

Итогом работы должны быть не деньги,которые "закатали "в ремонт,а качество отремонтированых дорог.Где дороги?
sena_2008atp
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