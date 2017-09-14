Про це йдеться на інфографіці, яку розмістив міністр інфраструктури Володимир Омелян на своїй сторінці в Facebook.
Дивися повний текст Омелян повідомив, скільки кілометрів доріг відремонтували за три роки (інфографіка).
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Додано: Чет 23 тра, 2019 07:33
Омелян повідомив, скільки кілометрів доріг...
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Дивися повний текст Омелян повідомив, скільки кілометрів доріг відремонтували за три роки (інфографіка).
Додано: Чет 23 тра, 2019 07:33
Итогом работы должны быть не деньги,которые "закатали "в ремонт,а качество отремонтированых дорог.Где дороги?
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