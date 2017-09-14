Омелян повідомив, скільки кілометрів доріг...

Додано: Чет 23 тра, 2019 09:27

maxprofit написав: Треба бути ватним або кремлівським тролем, щоб не бачити відновлених доріг за останні 3,5 років ! В порівнянні з тим , що було до 2015 року - небо і земля. Треба бути ватним або кремлівським тролем, щоб не бачити відновлених доріг за останні 3,5 років ! В порівнянні з тим , що було до 2015 року - небо і земля.

Треба бути не зовсім адекватим, або заангажованим, аби всюди бачити нові дороги.Наводжу приклад - Київ розсипався повністтю. І продовжує розсипатися швидше ніж його ремонтують.Що до траси Київ - Полтава - то там гроші на весь шлях до Харкова було виділено ще до Євро 2012. І "освоєно" карманами. Зараз, знову за наш кошт ремонтують/будують нові дороги. До речі, ті що побудовані вже почали сипатися, а пройшло тільки 7 років.Південний напрям з Києва - повний жах. І всі ремонти ситуацію не виправляють.Нещодавно вирішив перевірити новину про бетонну трасу з Решетилівки до Дніпра. В новині говорилося про відкриття шматка траси, а по факту побачив - шматка терасси. А ні водостоків, а ні відбійників, а ні розмітки. Що відкривали?В Харківській та Дніпропетровській областях з головних доріг краще не звертати. Там на переоратому полі краще дорога ніж по "АСФАЛЬТІ".Тепер про якість робіт:- траса Київ - Полтава, нещодавно відремонтовані участки дороги вже попросідали і місцями так "кидає" від цього, що аж жах.- траса Сміла - Кропивницький - в 2016-му році біля Смілої зробили участок дороги - зараз там вже ями.- траса Умань - Кропивницький - загалом траса просто жахлива.- м. Київ вул. Радунська та Радосинська після сходження снігу - було полатано по 1 ямі через 5. Після першого ж дощу і ці латки порозліталися.Те що стали більше ремонтувати - ХЗ. не помітно. Те, що більше трендіти, а відповідно і брехати - то це точно.Детальніше проаналізувавши мапу - повідомляю, що з Кропивницького в сторону Києва чорним виділено відмиті кошти. Ту дорогу з 2000р ніхто не ремонтував, тільки ямковий робили.